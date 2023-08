Estratto dell'articolo da www.tgcom24.mediaset.it

Una paga da 200 euro all'ora per fare le pulizie in abiti sexy: è la proposta di lavoro che si è sentita fare una ragazza di 24 anni di Sassuolo (Modena) che, dopo uno scambio di messaggi con il presunto datore, ha denunciato tutto ai carabinieri. […]

[…] l'interlocutore, spacciandosi per una ragazza che aveva in precedenza lavorato per lo stesso datore di lavoro, le propone un lavoro per le pulizie, per un paio d'ore, due volte alla settimana. "Si parte da 10 euro l'ora - si legge nei messaggi - poi se a te interessa guadagnare di più c'è la possibilità di farti guardare mentre pulisci e là fai te il prezzo. Dipende da come vai vestita. E riesci anche in un'ora a prendere 200 euro".

"Mia figlia - spiega il padre della giovane - ha capito tutto subito, ma cosa può accadere se viene contattata una ragazzina che ha bisogno di soldi e che ingenuamente accetta? […]".

