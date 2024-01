9 gen 2024 19:49

“SE VAI IN GIRO CON LA PARRUCCA BIONDA E GLI OCCHIALI DA SOLE NON PUOI PRETENDERE DI NON ESSERE PICCHIATA” – UN GRUPPO DI PISCHELLI, TRA I QUALI C’ERA UNA RAGAZZA, HA MALMENATO LA DRAG QUEEN “LA MYSS”, FAMOSA PER COPIARE IL LOOK DELLA CANTANTE MISS KETA – L’AGGRESSIONE È AVVENUTA A TORINO, NEL CUORE DELLA NOTTE – È STATA PRESA A CALCI E PUGNI DA UNA QUINDICINA DI PERSONE CHE LE HANNO STRAPPATO LA PARRUCCA E TOLTO GLI…