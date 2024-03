23 mar 2024 12:44

“SE VUOI LA PACE DEVI PREPARARE LA PACE, NON LA GUERRA” – IL CARDINALE MATTEO ZUPPI REPLICA ALL’IPOTESI DELL’INVIO DI TRUPPE FATTO DA MACRON E ALLE DICHIARAZIONI “BELLICISTE” DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO, CHARLES MICHEL (“SE VOGLIAMO LA PACE PREPARIAMOCI ALLA GUERRA”): “DOBBIAMO IMPEGNARCI MOLTO DI PIÙ PER CERCARE UNA VIA DI NEGOZIATO” – IL PRESIDENTE DELLA CEI PARLA PER BOCCA DI PAPA FRANCESCO, CHE HA INVITATO KIEV AD “AVERE IL CORAGGIO DELLA BANDIERA BIANCA”