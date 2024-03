12 mar 2024 16:49

“SEI ANSIOSA PERCHÉ FAI POCO SESSO” - E' LA “DIAGNOSI” DEL MEDICO 68ENNE DOMENICO SPADA PER UNA PAZIENTE DI 35 ANNI - LEI ERA ANDATA IN AMBULATORIO, A LUCERA (FOGGIA), IN PREDA AD UN ATTACCO DI PANICO – DOPO AVERLE SOMMINISTRATO DEGLI PSICOFARMACI, IL DOTTORE TENTO’ DI BACIARLA MA LEI LO ALLONTANO’ E ANDO’ VIA - IL MEDICO E' ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE ED E' STATO INTERDETTO DALLA PROFESSIONE PER SEI MESI...