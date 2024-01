25 gen 2024 13:40

“SEI BRUTTA E GRASSA” – UNA 54ENNE DI COMO È STATA CONDANNATA A UN ANNO E QUATTRO MESI DI CARCERE PER AVER COSTRETTO A UN RIGIDO REGIME ALIMENTARE LA FIGLIA 16ENNE CHE NON DOVEVA SUPERARE I 47 CHILI: LA RAGAZZINA, CHE VENIVA UMILIATA E INSULTATA, HA RACCONTATO TUTTO A UNA ZIA CHE HA DENUNCIATO LA DONNA – ORA È ARRIVATA LA CONDANNA PER MALTRATTAMENTI, MA LA DIFESA ANNUNCIA RICORSO: “VOLEVA SOLO IL SUO BENE VISTO CHE…”