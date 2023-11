FLASH! - LA GRAVITÀ DELLO SCHERZO TELEFONICO DEI COMICI RUSSI, LEGATI AI SERVIZI DI PUTIN, NON STA SOLO NEL FATTO CHE GIORGIA MELONI RISPONDA A UN SEDICENTE PRESIDENTE DI UNA FANTOMATICO COMMISSIONE AFRICANA. PIUTTOSTO, È IN QUELLO CHE SPROLOQUIA IL PREMIER MELONI SU MACRON, PRESIDENTE DI UN PAESE ALLEATO. LA DUCETTA SI È LAMENTATA DELL’ATTEGGIAMENTO DEL TOYBOY DELL’ELISEO, CHE NON LE RISPONDE AL TELEFONO: “TU PENSI CHE CIÒ CHE STA ACCADENDO, PER ESEMPIO IN NIGER, SIA QUALCOSA CHE VA CONTRO LA FRANCIA?” - L'AUDIO INTEGRALE