10 mag 2023 18:45

“SEI PORCA A LETTO? SE TI SPOGLI DAVANTI A ME OGGI NON PAGHI” – UN “MENTAL COACH” DI PALERMO È STATO BECCATO DA “STRISCIA LA NOTIZIA” MENTRE PROPONEVA LO "SCAMBIO" A UNA PAZIENTE, CON DOMANDE MOLTO SPINTE: “TI VUOI RIPRENDERE? ALLORA DEVI DIVENTARE PORCA. A LETTO DAI TUTTO?” – QUANDO L’UOMO LE PROPONE IL PAGAMENTO “IN NATURA” LA DONNA SI RIFIUTA E GLI CHIEDE LA RICEVUTA: “NON LA RILASCIO: NON SONO UNO PSICOLOGO, NON POTRESTI NEANCHE SCARICARLA”. QUINDI NON SOLO PORCO MA PURE EVASORE?