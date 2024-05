“SEI STATA COME UN JACKPOT NELLE SLOT. DICI CHE SONO UN BASTARDO MA PER TE IO NON CAMBIO” – FEDEZ PUNZECCHIA LA FERRAGNI, CON IL SINGOLO “SEXY SHOP” SCRITTO CON EMIS KILLA: “UNA STORIA INFINITA CHE POI È FINITA. PERCHÉ FARCI MALE, UNA FEDE NUZIALE CON IL FORO D'USCITA” – L'ATTACCO ALLE AMICHE DELLE INFLUENCER: “PER OGNI TUA AMICA ASSETATA DI FAMA, ERI ACQUA SORGIVA, MANI DI FATA, IO TI HO SFIORATA, TU SEI SFIORITA” – FEDEZ CHIARISCE: “NON HO INTENZIONE DI BUTTARE MERDA SULLA MADRE DEI MIEI FIGLI. NON VALE PER CHI LE È STATO ATTORNO. PER LORO NON HO NESSUNA PIETÀ”. A CHI SI RIFERISCE? BASTA VEDERE LE FOTO CON LE AMICHETTE DELLA FERRAGNI… - VIDEO

1.FEDEZ, BOMBA SU CHIARA FERRAGNI NELLA NUOVA CANZONE: "IO TI HO SFIORATA, TU SEI SFIORITA". POI IL COLPO BASSO ALLE AMICHE

Estratto dll'articolo di R. Marchetti per www.today.it

fedez emis killa 3

"Sexy Shop", il nuovo singolo di Fedez - fatto con Emis Killa - è uscito da poche ore e non delude chi da mesi segue le vicende matrimoniali, ma anche legali, degli ormai ex Ferragnez. Nel testo i messaggi del rapper per l'ex moglie sono chiari e molto diretti, a partire dal ritornello: "L'amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko, dici che sono un bastardo ma per te io non cambio".

Fedez non nasconde il rancore che Chiara Ferragni proverebbe nei suoi confronti e dalle sue parole si percepisce un po' di senso di colpa, anche se sembra convinto della scelta di lasciarsi. Fedez non gliele manda a dire - senza risparmiare le amiche di lei, accusate di starle vicino solo per sfruttare il suo successo - tutto questo già dalla prima strofa: "Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita, ho male alle dita.

fedez emis killa 2

Perché farci male, una fede nuziale con il foro d'uscita. Per ogni tua amica assetata di fama, eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita. Stasera sotto il caldo di questa sirena, giuro che per te andrei anche in galera". […]

2. FEDEZ, SEXY SHOP E I RIFERIMENTI A CHIARA FERRAGNI: «PER LEI HO SOLO RISPETTO, PER CHI LE STA INTORNO INVECE NESSUNA PIETÀ»

Estratto dell’articolo di Monica Coviello per www.vanityfair.it

Il massimo rispetto possibile per Chiara Ferragni, ma molta meno accortezza per «chi le è stato attorno». Fedez ha voluto chiarire le intenzioni con cui ha scritto Sexy Shop, il singolo dell’estate, scritto con il collega e amico Emis Killa […]

fedez emis killa 1

Parlando a La Stampa, Fedez non nasconde una certa soddisfazione: «Sono al settimo cielo perché credo di non aver più bisogno di stampelle. Ho fatto la cosa più bella che potevo fare da tempo. Ho ritrovato me stesso». E ancora: «Quello che ho scritto sarà un po’ cattivo, ma non inelegante. Racconta un pezzo della mia vita ma non è una roba alla Shakira» (il riferimento ovvio è alla sua revenge song contro Piqué).

[…]

Ancora a La Stampa, il rapper dice di ritenere «di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m…da sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria. Certo, lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non avrò nessuna pietà».

chiara ferragni con gli amici

[…]

Fedez è anche felice della produzione, «fatta con uno dei ragazzi più forti del mondo, e sono certo di quello che dico». Si tratta del producer techno Anyma, Matteo Milleri, che fa parte del DJ-duo di fama mondiale Tale of Us (e che è anche figlio di Francesco Milleri, il supermanager di Essilor Luxottica a capo dell’impero di Leonardo Delvecchio, l'ex marito di Vittoria Ceretti e l'attuale compagno di Grimes, ex di Elon Musk).

chiara ferragni 1 fedez 2 fedez 1 chiara ferragni chiara ferragni piange su tiktok 4 chiara ferragni monta un toro 2 chiara ferragni 3 fedez ferragni chiara ferragni 5 chiara ferragni 6 chiara ferragni 34 chiara ferragni chiara ferragni al foro foto cavaliere gmt115 chiara ferragni fedez fedez chiara ferragni 2