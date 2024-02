Estratto dell'articolo di www.today.it

Ok per l'ospitata, ma a una condizione: niente tagli. È stato questo l'unico paletto imposto da Marco Travaglio per partecipare a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, che ha mantenuto la promessa. Nella puntata c'è un acceso botta e risposta tra i due parlando di Selvaggia Lucarelli, acerrima nemica del rapper.

Il direttore del Fatto Quotidiano ha difeso la 'sua' giornalista sulla vicenda di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano che si è tolta la vita dopo la gogna mediatica partita per il fact checking fatto da Lorenzo Biagiarelli - e rilanciato dalla sua compagna - che ha di fatto smentito la notizia che avevano ripreso tutti i giornali: "Ha fatto quello che tutti i giornali che hanno preso per buona la notizia non hanno fatto. Certo che ha fatto il suo lavoro, sono i giornali che non hanno fatto il loro".

"La Lucarelli è la tua fissazione perchè ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi" #muschioselvaggio pic.twitter.com/j79ORKIVGJ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 19, 2024

[…] "Trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana, per quelli che mentono tutti i giorni, ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola". "Noi non pensiamo che dica sempre la verita" ribatte Fedez, arginato subito da Travaglio: "Io invece sì. Quindi sono stupefatto, non sono minimamente turbato. Da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla 'falsa giornalista', ma non mi risulta che tu sia giornalista".

Il rapper risponde: "Io infatti non faccio il giornalista", incalzato dal suo ospite: "E quindi che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all'Albo dei Giornalisti?". La stoccata arriva sul finale, quando Fedez chiede a Travaglio in che modo lui avrebbe dato lezioni di giornalismo alla Lucarelli: "Ammazza, è mezzora che lo fai. È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità". Colpito e affondato (in casa).

