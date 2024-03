“SEMBRA CHE PER CHIARA FERRAGNI LA “VITA FUORI” SIA SOLO UN’APPARIZIONE A SANREMO E UN PASSAGGIO DA FAZIO” – ALDO GRASSO SMONTA L’INSOSTENIBILE RETORICA DELL’INFLUENCER: “IN TV, SAREBBE PREFERIBILE NON PERDERSI IN CONCETTI ASTRATTI COME “SINCERITÀ” O “FRAGILITÀ” O “AUTENTICITÀ” E RICORDARSI CHE TUTTO È RACCONTO, CIOÈ FICTION. PER CHI VIVE DI COMUNICAZIONE, GLI ERRORI DI COMUNICAZIONE SI PAGANO, NON POSSONO PASSARE PER UN INCIDENTE CASUALE. A CHIARA FERRAGNI FAREBBE BENE NON PRENDERSI TROPPO SUL SERIO E COLTIVARE UN PO’ DI SANA AUTOIRONIA…”

La prima e più importante constatazione che si può fare dopo aver assistito all’intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni a CTCF (Nove) — qui i dati degli ascolti — è che la forza comunicativa della tv generalista non è inferiore a quella dei social, è diversa: la comunicazione avviene in una sola direzione, dall’alto verso il basso. Sembrava che il Web dovesse mettere in un angolo tutti i «vecchi» media e invece si scopre che la Rete vive anche perché parla molto di tv, così come la tv vive perché si nutre della Rete.

Chiara ha scelto la televisione perché in questo momento non le interessava intenerire i suoi follower (per loro natura vivono di like, che un refolo di vento rigira nel loro contrario); forse era più preoccupata di frenare l’emorragia di contratti dopo il disastro «pandoro».

[…] Quando una ha trasformato la sua vita in «narrazione» (chiedo scusa per la parola), quando dice che ha rinunciato a una parte della sua privacy in favore «del suo racconto personale», quando ha condiviso ogni suo momento (condividere significa mettere in scena, significa accettare un legame perverso), diventa difficile affermare: «i social non sono tutto, c’è una vita fuori che va vissuta».

Sembra che per lei la «vita fuori» sia solo un’apparizione a Sanremo e un passaggio da Fazio. Per questo, in tv, sarebbe preferibile non perdersi in concetti astratti come «sincerità» o «fragilità» o «autenticità» e ricordarsi che tutto è racconto, cioè fiction. Per chi vive di comunicazione, gli errori di comunicazione si pagano, non possono passare per un incidente casuale. A Chiara Ferragni farebbe bene non prendersi troppo sul serio e, la prossima volta che appare sui social o in tv, coltivare un po’ di sana autoironia.

