“SEMBRA QUASI CHE HARRY ABBIA LETTO UNA GUIDA SU COME ESSERE "WOKE" – LEGGETE PERCHÉ IL PRINCIPE, DOPO LA PUBBLICAZIONE DI “SPARE”, SI È GIOCATO IL CONSENSO DI MILLENIAL E GEN Z: “ASSISTERE AL RIGURGITO RIPETUTO DI VECCHI RISENTIMENTI FAMILIARI - ALCUNI DECISAMENTE MESCHINI, COME AVERE UNA CAMERA DA LETTO PIÙ PICCOLA DEL FRATELLO QUANDO ERANO BIMBI - È FRUSTRANTE. HA RINCARATO LO STEREOTIPO DI CIÒ DA CUI CERCHIAMO DI TENERCI ALLA LARGA: L'AUTOINDULGENZA CHE CONSENTE DI CONTINUARE A FARE LA VITTIMA…”

Articolo di Pravina Rudra per “New Statesman” pubblicato da “la Stampa”

principe harry 2

A prescindere da quello che le generazioni più anziane possono aver detto di lui negli ultimi anni, il principe Harry ha potuto contare sul sostegno dei millennial come me e di quello della generazione Z.

Più è stato deriso, più lo abbiamo difeso con fermezza.

Dalla pubblicazione di Spare, e dopo tutta la pubblicità che ha circondato l'uscita del suo libro, però, qualcosa è cambiato. Non più tardi di un mese fa, Harry godeva di un consenso del 20 per cento tra i giovani, ma alla fine della settimana scorsa secondo YouGov il suo gradimento è precipitato a zero.

spare principe harry

Harry ha ricevuto un sostegno notevole dalla mia generazione perché apprezzavamo il suo candore quando parlava di benessere psicologico e degli effetti duraturi del suo lutto in adolescenza. Ma assistere al rigurgito ripetuto di vecchi risentimenti familiari - alcuni dei quali decisamente meschini, come avere una camera da letto più piccola del fratello quando erano bambini - è frustrante. Questo rigurgito ha rincarato lo stereotipo di ciò da cui cerchiamo di tenerci alla larga: l'autoindulgenza che consente di continuare a fare la vittima.

lady diana, harry e william

Per molti giovani progressisti, sembra quasi che Harry abbia letto una guida SparkNote su come essere "woke". La sua abilità nell'esprimere punti di sintesi e intuizioni a livello superficiale ci hanno fatto annuire al suo fianco per anni. Harry non è consapevole delle sfumature o della profonda introspezione necessaria a combattere l'ingiustizia.

principe harry ospite del late show di stephen colbert 9

In passato, la sua ossessione per la difesa della privacy della moglie gli era valsa la nostra ammirazione. In Spare, però, svela una molteplicità di dettagli sulle donne che ha conosciuto e lo fa in modo così irrispettoso da renderli un semplice danno collaterale del suo tentativo di raccontare una storia interessante. Era proprio necessario sbandierare che quando alloggiò a casa di Courteney Cox a Los Angeles, l'attrice di Friends gli offrì dei cioccolatini ai funghi allucinogeni?

principe harry e meghan markle

Altrove, Harry parla della «preoccupante calvizie di mio fratello, più avanzata della mia», e del «baby brain» di Kate, le sue difficoltà di memoria e di attenzione durante le gravidanze. Insomma, fa quel genere di commenti che una generazione continuamente online percepisce superati e soprattutto gratuiti da chilometri di distanza. Insomma, è evidente che tra Harry e l'uomo illuminato e raffinato del XXI secolo che egli vorrebbe essere c'è un abisso. Le millennial sono sempre più portate ad affibbiare l'etichetta di "soft-boy" agli uomini che pur di attirarsi la fama sono performativamente femministi o vulnerabili a livello emotivo, ma poi non riescono a vivere all'altezza della realtà che la fama comporta. Harry assomiglia sempre di più a questo archetipo.

libro spare del principe harry 4 principe harry re carlo libro spare del principe harry 6 principe harry da stephen colbert 3 principe harry da stephen colbert 1 libro spare del principe harry 1 principe harry da stephen colbert 4 principe harry e meghan markle in versione yoko ono principe harry ospite del late show di stephen colbert 8