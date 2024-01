“SENTIVO L’ODORE DELLA MIA VAGINA CHE BRUCIAVA E VEDEVO IL FUMO” – LA TERRIBILE STORIA DI VENESA VAUGHN, LA DONNA AUSTRALIANA CHE SI È SOTTOPOSTA A UNA LABIOPLASTICA PER RENDERE LE SUE PARTI INTIME PIÙ BELLE E DESIDERABILI E SI È RITROVATA CON LA PATATA USTIONATA: ORA NON PUÒ PIÙ FARE SESSO SENZA PROVARE DOLORE. FORSE ERA MEGLIO TENERSELA “BRUTTA” – “VOLEVO CHE VENISSERO RIMOSSI SOLO I BORDI, QUANDO AVEVO VENT’ANNI UNO DEI MIEI EX MI DISSE CHE LA MIA VAGINA ERA…”

VENESA VAUGHN

Non riesce più a fare sesso senza provare dolore dopo essere stata sotto i ferri per rendere la propria vagina "più bella". È la terribile storia di Vanesa Vaughn, originaria di Melbourne, in Australia, che ha condiviso la sua dolorosa esperienza dopo essere stata pressata dal suo ex compagno a sottoporsi a un intervento di chirurgia intima noto come labioplastica.

[….] Quando aveva vent'anni, uno dei suoi ex le disse che la sua vagina era «la peggiore che avesse mai visto». In seguito a un divorzio e a diversi tradimenti, la 47enne si è sentita ancora più insicura, decidendo di cercare una soluzione attraverso la chirurgia plastica.

«Poiché il mio ex mi aveva tradito con altre persone, ho subito ripensato a quello che quel ragazzo mi aveva detto quando avevo vent'anni. Ho pensato che doveva per forza essere quello il motivo», ha detto. «Il suo tradimento mi ha fatto pensare che ci dovesse essere qualcosa di sbagliato in me. Così ho iniziato a fare ricerche sulla chirurgia plastica», ha aggiunto.

LABIOPLASTICA

[…] Nel giugno del 2020, Vanesa Vaughn ha quindi deciso di sottoporsi alla labioplastica, ma l'intervento si è rivelato un incubo. «Ho detto espressamente che volevo che venissero rimossi solo i bordi, nient'altro. Mentre usava il laser, potevo sentire l’odore della mia pelle che bruciava nella stanza e potevo vedere il fumo che si propagava», si legge sul New York Post.

[…] Il chirurgo ha rimosso più tessuto del previsto, causando un dolore insopportabile. La donna ha dovuto sopportare il gonfiore causato dall'operazione, le difficoltà nell'inserimento di tamponi e il persistente dolore durante i rapporti sessuali. […] ha scoperto che il chirurgo aveva erroneamente rimosso parte del tessuto necessario, causando ulteriori problemi di salute.

Nonostante abbia intentato una causa […] e abbia ottenuto un risarcimento a sei cifre, la donna continua a vivere con il dolore fisico e con la consapevolezza che potrebbe non poter avere figli […]. […]

la labioplastica si fa per ragione estetiche non di salute la labioplastica in aumento in gran bretagna OPERAZIONE CHIRURGICA