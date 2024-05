“SENZA SINNER NON HA SENSO ANDARE AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA” – SUI SOCIAL I FAN DEL TENNISTA SONO DELUSI DAL FORFAIT DI JANNIK, CAUSA INFORTUNIO - ALCUNI DI LORO REGALANO I BIGLIETTI. I PIÙ DISPERATI LO PREGANO: “HO SPESO UN RENE PER VEDERTI, TI PREGO, PARTECIPA!”, ALTRI INVECE LANCIANO UN APPELLO: “ABBASSATE I PREZZI VELOCEMENTE, GRAZIE”

Estratto dell’articolo di Marco Juric per www.repubblica.it

Jannik Sinner è più grande degli Internazionali di Tennis? La risposta, almeno a giudicare dagli umori social e dalla reazione di pancia dei fan, è un grosso “sì”. Risposta affermativa, perché nei minuti successivi alla notizia sul forfait del campionissimo del tennis italiano tanto Facebook che Instagram si sono riempiti di messaggi in cui i fedelissimi dell’alto atesino piazzano il loro annuncio per disfarsi dei biglietti per il Foro Italico: ticket in vendita, persino regalati. Tanto Sinner non ci sarà.

“Non ha più senso andare a Roma, vendo biglietti”, scrive Corrado. “Beh, ora abbassate i prezzi”, scrive un altro follower del tennista. Ecco Andrea, effetto eco: “Abbassate i prezzi velocemente, grazie”. Il costo degli ingressi va da un minimo di 22 euro a un massimo di oltre mille euro. Ma la spesa media per un ticket si attesta stabilmente sopra i 100 euro, escluso viaggio, vitto e alloggio.

C’è pure chi si inginocchia (virtualmente) davanti a Sinner: “Ho speso un rene per vederti Jannik, ti prego”. Come se un messaggio potesse guarire i mali del giocatore, l’uomo che ha trascinato milioni di italiani davanti a uno schermo mettendo in serio dubbio il primato del calcio tra gli sport più seguiti del Paese. […]