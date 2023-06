“SERGEI SUROVIKIN È SCOMPARSO DOPO LA RIVOLTA” – IL GENERALE RUSSO, SECONDO IN COMANDO DELL’ESERCITO RUSSO, NON È STATO PIÙ VISTO DA SABATO, DA QUANDO PRIGOZHIN HA TENTATO IL GOLPETTO CONTRO PUTIN – SUROVIKIN HA RAPPORTI NOTI CON IL CAPO DELLA WAGNER E ALCUNI CANALI TELEGRAM RUSSI SOSTENGONO CHE SIA STATO TRATTENUTO SOTTO INTERROGATORIO: “NON SI SA CON CERTEZZA DOVE SI TROVI…”

(ANSA) - Sergei Surovikin, il generale russo che secondo il New York Times "sapeva dei piani di ribellione di Wagner", non è stato più visto da sabato, quando c'è stato l'ammutinamento dei mercenari russi. Lo scrive Sky News, citando canali Telegram russi. Surovikin è secondo in comando dell'esercito russo e ha legami noti con il capo dei Wagner Yevgeny Prigozhin.

È stato sostituito come comandante in capo all'inizio di quest'anno, ma ha mantenuto la sua influenza nella gestione delle operazioni di guerra. Il canale russo Telegram Rybar sostiene - senza tuttavia che vi siano conferme ufficiali - che il generale sarebbe trattenuto sotto interrogatorio.

vladimir putin con il governatore di crimea sergei aksyonov

"Surovikin non è stato visto da sabato - non si sa con certezza dove si trovi", ha sottolineato. Fonti d'intelligence statunitense hanno riferito al Nyt che Surovikin era a conoscenza dei piani di Prigozhin di ribellarsi alla leadership militare russa. Il Cremlino ha bollato come "speculazioni" quanto pubblicato dal giornale americano.

