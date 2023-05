“IL SESSO È COME IL CIBO: QUANDO NE HAI BISOGNO, DEVI NUTRIRTI” - AL BANO COMPIE 80 ANNI SEMPRE A BARRA DRITTA E FA INTENDERE CHE C'E' ANCORA MOVIMENTO SOTTO LE COPERTE CON LOREDANA LECCISO: “SONO IL COMPAGNO DI VITA IDEALE. LA DONNA È L'ESSENZA DELLA VITA E, PER QUESTO, L'HO SEMPRE MESSA SU UN PIEDISTALLO. IL REGALO CHE VORREI? UN MESSAGGIO DI PUTIN IN CUI MI DICE CHE…” - IL CONCERTONE CON I FIGLI ALL’ARENA DI VERONA PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

[…] In una lunga intervista a Vanity Fair, Al Bano Carrisi si racconta in questi suoi 80 anni vissuti alla grande. E la prima domanda non può non essere su Romina Power e le ultime dichiarazioni rilasciate sulla marijuana che la rendevano irriconoscibile.

Il neo 80enne annuncia che ci sarà pure lei sul palco e che, ogni volta, è bellissimo. Per quanto riguarda le controversie... «in qualche modo, le abbiamo superate», racconta.

Ma Al Bano cosa si aspetta come regalo? Un cantante che nella sua vita ha avuto e ha tutto, cosa avrebbe il piacere di ricevere? «Un messaggio di Putin con scritto: “Caro Al Bano, la guerra è finita. Tanti auguri”». […]

Il suo sogno più grande si è già realizzato: una nuova cantina vinicola, la terza di sua proprietà. Ma l'obiettivo è in grande: «Ora voglio passare a produrre da un milione e 600 mila bottiglie l’anno a cinque milioni». […]

Nei suoi sogni da poter realizzare potrebbe esserci anche quello di Sanremo 2024... «Sono affetto di sanremite acuta», dice e ha un conto aperto con il Festival. «Sono stato cacciato come un cane rognoso, un'offesa su cui non posso passare sopra»

Il sesso con la Lecciso

Tra lui e Loredana Lecciso la passione è ancora accesa. «Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti», dichiara Al Bano, facendo intendere che - nonostante l'età - sotto le coperte ci sia ancora molta attività con la moglie. E poi ammette di essere un compagno di vita ideale. Reputa la donna l'essenza della vita e, per questo, l'ha sempre messa su un piedistallo.

E se dovesse scegliere un giorno preciso da rivivere in questi suoi 80 anni, lui risponde così: «Nessuno, per non fare dispetto a tutti gli altri di un’esistenza senza rimpianti».

2. AL BANO, OTTANT'ANNI DI 'FELICITÀ' E GOSSIP: PER LA FESTA TUTTI INSIEME SUL PALCO I FIGLI AVUTI CON ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO

Estratto dell’articolo di Arianna Puricella per www.repubblica.it

"Non sono 80 anni, sono quattro volte 20". Al Bano interviene in diretta in uno show radiofonico per ricevere gli auguri per il suo compleanno, e confessa di essere senza voce: colpa delle prove e poi del concerto che ha tenuto il 18 maggio all'Arena di Verona, organizzato proprio come una grande festa in suo onore.

Lo spettacolo andrà in onda il 23 maggio su Canale 5, e sul palco a celebrare Al Bano sono arrivati tanti colleghi, che con lui hanno condiviso musica per decenni e che hanno lasciato un segno profondo nella cultura italiana: Ricchi e Poveri, Renato Zero, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Arisa. Soprattutto, Al Bano ha voluto accanto a sé la sua grande famiglia, i figli - Romina jr. e Cristel, Yari, Jasmine e Albano jr. - e Romina Power. […]

Dall'estero sono stati in tanti a mettersi in viaggio per il concerto dell'Arena di Verona del 18 maggio, oltre ai fan club sparsi per l'Italia che si sono dati appuntamento lì. "Al Bano ti amo", si legge sulla maglietta di una donna, mentre una coppia tedesca si è ritratta seduta in platea, e su Instagram ha scritto: "Al Bano, Der Meister der Felicità", il maestro della Felicità.

