Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per www.corriere.it

Giovedì compirà 80 anni, eppure Orietta Berti non è mai stata così giovane. «Per me sarà una giornata normale, come le altre», racconta lei con quell’allegria non di maniera che è la sua cifra oltre che la sua forza. «Festeggerò lavorando, come sempre: due anni fa sul set di “Mille” Fedez e Achille (Lauro, ndr.) mi hanno fatto trovare una bella torta, quest’anno farò un brindisi veloce. La vita scorre e io continuerò a rimboccarmi le maniche facendo cose nuove, mi sento piena di energia».

lei non sognava di fare la cantante, vero?

«Non avrei mai intrapreso questo lavoro, no. Ero molto timida, poi, negli anni 60, non era percepito come un qualcosa di serio: fai la cantante? Ma dove vai... invece mio padre credeva molto in me e mi mandò a scuola di canto: mi aiutò nel trovare sicurezza. […] Con mio padre andammo in giornata e ne girammo diverse. Ma, poco dopo, papà venne a mancare».

Dunque? Cosa successe?

«Mia mamma era una donna pratica, gestiva la pesa comunale. Lei non credeva in questa strada, così mi fece frequentare un corso per stilisti, visto che nelle nostre zone c’era il boom delle case di abbigliamento. Pensavo che quella sarebbe stata la mia vita, solo che dopo un anno Calabrese, non sentendo più mie notizie, si interessò e chiamò il bar del paese, perché noi non avevamo il telefono. “Perché non ti sei più fatta sentire? I provini sono andati bene”, mi disse. Gli spiegai che mamma non voleva più che facessi quel lavoro e lui il giorno dopo si fece trovare a Cavriago: la convinse a non mandarmi in fabbrica, dove nel frattempo aveva trovato un posto per me».

Quindi partì per Milano.

«Ma mia mamma in città da sola non voleva farmi stare, così mi misero in un pensionato di suore: ci ho vissuto tre mesi, tornando a casa sabato e domenica. […]».

È sposata da 56 anni con Osvaldo: come vi siete conosciuti?

«Io e i miei amici eravamo andati con la corriera alla fiera del suo paese. L’ho visto tra le bancarelle, me l’hanno presentato e mi sembrava molto più grande di noi per i suoi modi di fare seri... aveva un soprabito alla Humphrey Bogart. Gli dissi che se voleva poteva venirmi a trovare, che gli avrei fatto un caffè. “A me non piace il caffè”, rispose. “Ma guardi che io lo faccio particolare, ci metto dentro il cioccolato”. “Ma a me non piace neanche il cioccolato”. Come è antipatico, avevo pensato. Solo che qualche giorno dopo venne a trovarmi e mi portò anche un pezzo di formaggio. A mia nonna questa cosa fece simpatia ma poco dopo mi chiamò in bagno e mi disse di non dargli troppa corda perché era molto magro: “Mi sa che non è sano”».

Come si costruisce un matrimonio così felice e duraturo?

«Un po’ è fortuna: andiamo d’accordo, abbiamo tante idee in comune. E poi siamo diventati presto soci, abbiamo sempre lavorato insieme. Lui mi faceva da produttore, manager, da autista: mi portava dappertutto, sempre lui, anche adesso. Negli anni sono subentrati anche i miei figli Otis e Omar, perché sono più pratici con i computer, ma sono stata tra i primi in Italia a mettermi in proprio».

Tentazioni? Ci sono state?

«Non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava. Se stai bene con una persona, perché farlo? Poi penso sempre che sia una gran fatica nascondere le scappatelle […] ».

La sua amica Iva Zanicchi ha rotto il tabù della passione a qualsiasi età. Cosa ne pensa?

«Nel mio caso non direi passione, ma amore, tenerezza, coccole... ognuno vive l’età alla sua maniera. Quando ho fatto la serie Quelle brave ragazze, Sandra Milo mi raccontava della sua vita molto piena di amori, meravigliandosi che io avessi avuto un solo uomo. “Che peccato, non sai cosa ti sei persa”, mi aveva detto, ma io sono stata felice così».

Chi sono i suoi amici nello spettacolo?

«Con Ornella (Vanoni) ci telefoniamo sempre: quando non chiamo io in settimana mi telefona lei. E lo stesso con Iva. Con Al Bano ci facciamo gli auguri... ma con questo fatto che perdo le rubriche, se non mi chiamano loro io non lo posso fare. Senza contare che ho sempre paura di disturbare. Achille Lauro mi dice: “Non mi chiami mai”. È gentile, mi manda sempre i regali, da poco la sua linea di trucchi... […] Anche Fedez mi ha mandato i suoi smalti tutti colorati, bellissimi, io mi azzardo a metterli, tipo quello verde pistacchio, ma mio marito mi dice di toglierli perché non ho le mani lunghissime, da mettere in risalto». [...]

