Estratto dell’articolo di Marzia Nicolini per www.vanityfair.it

Sesso in gravidanza sì o no? Questa la domanda che Diletta Leotta ha posto a Ilaria D'Amico, ospite del podcast Mamma Dilettante. La giornalista televisiva, 50 anni e due volte mamma, ha risposto affermativamente.

Con un grande sorriso, la compagna di Gianluca Buffon ha commentato: «Ma certo! Ma di che parliamo? Non c'è nessun tipo di problema secondo me: se ti va, assolutamente sì! E nessuno me l'ha mai fatta pesare questa cosa. Verso la fine aiuta anche a partorire. Per me è un grandissimo sì, ma sempre assecondando quel che sente la mamma».

Ma quali sono i benefici del mantenersi sessualmente attivi durante i mesi di gravidanza? Ed esistono casi in cui, invece, sarebbe meglio sospendere i rapporti sessuali in gravidanza? Ne abbiamo parlato con l'esperta.

[…] Via libera, dunque, al fare l'amore con il partner durante i mesi di gravidanza? Spiega la dottoressa Elisa Restelli, specialista in Ginecologia e Ostetricia della Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano: «Quando la gravidanza è fisiologica non ci sono controindicazioni ad avere rapporti sessuali. I benefici sono molteplici, in primis per l'intimità di coppia, ma anche per la donna e per la stessa gravidanza.

In particolare, verso il termine della gestazione i rapporti possono favorire, se completi, l'insorgenza del travaglio spontaneo, poiché lo sperma contiene prostaglandine, sostanza che modifica il collo dell’utero e aiuta a far partire le contrazioni.

Le posizioni che si possono assumere quando si fa sesso in gravidanza, soprattutto quando il pancione diventa ingombrante, possono essere la posizione laterale, la posizione a carponi o, se gradita, la posizione in cui la donna è sopra l'uomo».

[…] «Ci sono […] dei casi in cui i rapporti sessuali tendono a essere controindicati», ricorda la dottoressa Restelli. «In particolare alcune condizioni di patologia della gravidanza come la placenta previa, la minaccia di parto prematuro o le infezioni in corso. Il sesso può essere controindicato anche nel primo trimestre se si hanno perdite ematiche o una minaccia di aborto […] ».

