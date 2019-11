“IL SESSO PRIMA DELLE PARTITE? IO DA DONNA MI SENTO PIÙ ENERGICA, POI NON SO…” - RAFFAELLA FICO COMMENTA I CONSIGLI AI GIOCATORI DI ANTONIO CONTE: “L’UOMO DEVE STARE SOTTO PER NON AFFATICARE I MUSCOLI, QUANDO ERO FIDANZATA CON BALOTELLI…” - “LA FRASE DI CELLINO INFELICE E INCRESCIOSA, SU QUESTI ARGOMENTI NON SI FANNO BATTUTE…”

CALCIO, RAFFAELLA FICO: CELLINO SU BALOTELLI? FRASI INFELICI E INCRESCIOSE, SPERO MARIO RESTI IN ITALIA

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

La frase di Cellino sul colore della pelle di Mario Balotelli? “Ove mai fosse stata una battuta, come ho sentito dire, sarebbe stata infelice e incresciosa. Se la poteva risparmiare, è stata davvero un'uscita infelice, su questi argomenti non vanno fatte battute”.

A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Raffaella Fico, showgirl ed ex compagna di Mario Balotelli, ha commentato in questo modo le dichiarazioni del presidente del Brescia sull'attaccante, che hanno provocato un'ondata di polemiche. Secondo lei Balotelli lascerà il Brescia? “Non lo so”. Pare potrebbe andare a giocare in Turchia o a Toronto. “Speriamo che rimanga in Italia, ma sono cose professionali di Mario di cui io non so nulla”.

I consigli sul sesso di Antonio Conte ai suoi giocatori? “Da donna, posso dire che dopo aver avuto un rapporto con l'uomo che amo mi sento ancora più energica, in forma, mi sento meglio”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Raffaella Fico, showgirl ed ex compagna di Mario Balotelli.

Per il mister dell'Inter la posizione ideale del calciatore deve essere sotto la sua partner. “Per non affaticare i muscoli...” Quindi il sesso prima delle partite non fa male. “Io da donna mi sento più energica, poi non so...” Quando era fidanzata con Mario Balotelli seguivate la 'cura Conte'? “Queste sono cose intime e personali....”

