Estratto dell'articolo di Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

[…] sulla celebre dinastia politica italoamericana che ha avuto il suo capostipite in Mario Cuomo si abbattono ora altri schizzi di fango: quelli sollevati da una dettagliatissima indagine del New York Times che, tornato a scavare sulla caduta di quello che era stato il più potente politico dello Stato di New York, ha scoperto che una campagna a suo tempo lanciata da un’organizzazione vicina al governatore, «We Decide New York», fu manovrata sotterraneamente da Madeline Cuomo, sorella di Andrew, la più giovane dei figli di Mario.

Avvocato 58enne, Madeline non è mai entrata in politica ma ha sempre cercato di dare una mano agli altri membri della famiglia impegnati su quel fronte, nella logica dei forti legami reciproci in questo clan. Madeline, secondo la ricostruzione del Times , lo ha fatto anche quando, nella primavera del 2021, su Andrew sono cominciate a piovere le accuse di molestie

La sorella a quel punto spinse «We Decide», un’organizzazione paradossalmente composta quasi tutta da donne volontarie — soprattutto cinquantenni, sessantenni e settantenni — che fin lì avevano supportato in particolare la strategia anti Covid del governatore Cuomo, a diffondere messaggi che mettevano in dubbio la credibilità e la moralità delle accusatrici.

Messaggi pubblici e anche minacce private: Charlotte Bennett, una delle accusatrici, si sentì dire: «Sezioneremo tutta la tua vita come una rana fatta a pezzi durante una lezione di scienze», mentre online riemergeva una sua foto di anni prima che la ritraeva mentre ballava indossando solo biancheria intima.

Madeline inizialmente ha negato di avere avuto a che fare con queste campagne ma quando il Times l’ha informata di aver collezionato ben quattromila messaggi di testo, email e messaggi vocali in molti dei quali era impegnata a convincere le volontarie dell’organizzazioni a prendere iniziative a difesa dell’immagine di Andrew, ha cambiato versione: ha ammesso di aver cercato di aiutare il fratello con una campagna di comunicazione ma ha sostenuto di non averlo mai coinvolto nell’iniziativa. […]

