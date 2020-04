CASA, DOLCE CASA - COME MAI APPENA IL 25% DEI PANZIENTI OGGI E' IN OSPEDALE? UN MESE FA IL 60% DEGLI INFETTI ERA RICOVERATO. CHE È SUCCESSO? IL VIRUS SI STA INDEBOLENDO? NON SI SA ANCORA, MA DI CERTO I MEDICI SONO PIÙ PREPARATI E HANNO CAPITO CHE GLI OSPEDALI SONO L’AMBIENTE IN CUI IL COVID-19 PROSPERA MEGLIO. E LE TERAPIE NEL FRATTEMPO SI SONO AFFINATE: MEGLIO A CASA, IN ISOLAMENTO…