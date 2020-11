“SI TRATTA DI UNA ISCRIZIONE QUALE ATTO DOVUTO” – GHEDINI: “OGNI IPOTESI NEI CONFRONTI DI PIERO LONGO NON POTRÀ CHE ESSERE RAPIDAMENTE ARCHIVIATA PER INSUSSISTENZA DEI FATTI" - "DI CONTRO, SI PROCEDERÀ PER I GRAVI REATI COMMESSI A SUO DANNO. SI PROVVEDERÀ A DEPOSITARE GIÀ DOMANI UNA SPECIFICA DENUNCIA PER VIOLAZIONE DEL SEGRETO DI INDAGINE. L’AVVOCATO LONGO SI È RECATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA E..."

PIERO LONGO NICCOLO GHEDINI

GHEDINI: ''CHI HA TENTATO DI UCCIDERE LONGO LO STA DIFFAMANDO PER GIUSTIFICARE L'AGGRESSIONE, CON FATTI NON CONFERMATI DALLA PRESUNTA VITTIMA. SARA' PROSCIOLTO

COMUNICATO STAMPA

Avv. Niccolò Ghedini

piero longo

“In relazione alle notizie di stampa apparse quest’oggi l’Avvocato Longo si è immediatamente recato presso la Procura della Repubblica di Padova. Oltre a ribadire la denuncia a suo tempo proposta, anche per diffamazione, ha rappresentato l’assoluta inconsistenza e infondatezza di ogni ipotetico illecito, che per altro non è neppure cristallizzato in un capo di incolpazione.

Si tratta in realtà di una iscrizione quale atto dovuto, correlata a dichiarazioni “de relato” rilasciate dai suoi aggressori, non confermate in alcun modo dalla diretta interessata.

E’ evidente dunque che ogni ipotesi nei suoi confronti non potrà che essere rapidamente archiviata per insussistenza dei fatti e che, di contro, si procederà per i gravi reati commessi a suo danno.

Si provvederà, altresì, a depositare già domani una specifica denuncia per violazione del segreto di indagine ex art. 326 codice penale e relativa indebita pubblicazione ex art. 114 codice di procedura penale”. È quanto dichiara l’Avvocato Niccolò Ghedini.

