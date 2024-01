“LA SI VEDE PIÙ ALLE CORRIDE CHE NEI TEATRI E NEI MUSEI” – IL RITRATTONE DI ELENA DI BORBONE, LA PRIMOGENITA DI RE JUAN CARLOS A CUI FELIPE HA “STRAPPATO” IL TRONO: PER MOLTI È “LA PIÙ BORBONICA” E INCARNA L'IDENTIKIT DEL REALE SPAGNOLO. INDECIFRABILE, ACCUSATA DI ESSERE SUPERBA E GLACIALE, INDIFFERENTE E ANTIPATICA, AVREBBE VOLUTO SPOSARE UNO DEGLI SPORTIVI DI CUI SI ERA INNAMORATA, MA NESSUNO RINUNCIO' ALLA CARRIERA PER LEI – I FIGLI SCAPESTRATI, IL MATRIMONIO FALLITO E LA FAIDA CON LA COGNATA LETIZIA A CAUSA DI…

Il destino di Elena di Borbone è stato tracciato da un antenato: Carlo IV, il re che approvò la Pragmática Sanción del 1789: una legge che regolava la successione al trono concedendo alle donne di poter regnare in Spagna solo in assenza di fratelli maschi.

Quando la primogenita del re Juan Carlos e Sofía è nata, il 20 dicembre 1963, è stata considerata in linea teorica la futura regina, ma nessuno ha creduto davvero potesse diventarla a partire dal padre, interessato a mantenere in vita quella legge sessista visto che sia lui sia il conte di Barcellona avevano sorelle maggiori e una modifica alla Costituzione a favore della primogenitura assoluta avrebbe posto un problema di legittimità per loro, eredi della dinastia Borbone.

Quanto a Elena, non sappiamo se si sia mai sentita defraudata di un ruolo che le sarebbe spettato per nascita - lei, regina mancata - ma in occasione del suo 60esimo compleanno i giornali spagnoli le dedicano interessanti ritratti […]

El Pais, quotidiano nazionale spagnolo, racconta che nel suo ambiente l'Infanta è stata sempre definita come “la più borbonica dei Borboni”, “la più spagnola”, “la più fedele alla Corona”, “la più obbediente della famiglia del re”. […]

Elena di Borbone ha occupato il secondo posto in linea di successione dal giorno in cui è nato suo fratello Felipe: 30 gennaio 1968. È scivolata in quarta posizione dopo la nascita delle sue nipoti, la principessa Leonor e l'Infanta Sofía, e salita di un gradino quando il fratello è diventato re con il nome di Felipe VI.

Doña Elena è “la più borbonica” nel senso che incarna l'identikit del reale spagnolo, come la principessa Anna d'Inghilterra incarna quello del reale britannico: le piacciono i cavalli, i tori, la vela, la campagna e la cucina.

È una donna pratica dall'espressione indecifrabile, accusata in passato (come la "collega" britannica) di essere superba e glaciale, indifferente e antipatica. La ragione sta nel fatto che la generazione di principesse cui appartiene è stata cresciuta con il diktat di soffocare le proprie emozioni, indossare una maschera per via del proprio ruolo pubblico.

"La si vede più alle corride e nei circuiti equestri che nei teatri e nei musei", racconta a El Paìs la principessa Beatrice d'Orleans, sua amica d'infanzia. “E non andrà mai all'Opera affinché tutti la vedano. Non ne ha bisogno. Non le importa affatto. Ma è più colta di quanto si creda". […]

Sfortunata in amore

Quello tra lei e l'aristocratico Jaime de Marichalar celebrato nella Cattedrale di Siviglia il 18 marzo 1995 è stato il primo matrimonio reale in Spagna in quasi 90 anni, ma chi la conosce crede che sarebbe stata più felice di sposare uno dei corridori olimpici di cui si era innamorata in passato: Alfredo Fernández Durán, Luis Astolfi o Cayetano Martínez de Irujo. Peccato che nessuno di loro volesse sacrificare la propria carriera sportiva e la propria libertà per sposare una principessa. Poi arrivò l'architetto di Malaga Alfredo Santos, ma neanche con lui il rapporto durò a lungo.

A 30 anni, finalmente l'Infanta indossò l'abito da sposa per unirsi in matrimonio con de Marichalar dopo appena pochi mesi di frequentazione. Elena e Jaime accolgono presto due figli: Felipe, nato nel 1998, e Victoria Federica, nel 2000, ma i problemi coniugali iniziano a emergere fin da subito. I giornali iniziano a parlarne nel 1998 e tornano a farlo con insistenza nel 2001, ma poi Marichalar è vittima di un'ischemia cerebrale mentre fa sport in palestra, e così si smette di parlare di divorzio. Elena resta assieme al marito e con lui si trasferisce a New York per la riabilitazione, ma dopo 6 anni si separano: il 13 novembre 2007 la famiglia reale annuncia la “cessazione temporanea della convivenza” dei duchi di Lugo.

Crescendo, anche i figli diventano motivo di preoccupazione: Victoria Federica viene definita la “ribelle” della famiglia, e dopo un'adolescenza turbolenta diventa modella e influencer, con rammarico della madre che non la ritiene una vera professione, mentre Felipe è la pecora nera della famiglia Borbone per via del suo carattere piuttosto turbolento che lo vede passare da una innocente "pedata reale" (data sulle gambe della cugina Victoria López-Quesada al matrimonio degli Felipe e Letizia) al coinvolgimento in diverse risse che gli costano perfino la reclusione.

La faida familiare dei Borbone e la rivalità con la cognata, la regina Letizia

[…] se Elena vive nell'ombra sarebbe anche per via del cattivo rapporto con la regina Letizia, moglie del fratello Felipe VI e dunque sua cognata. […]

In coincidenza con il 60esimo compleanno di Elena, in libreria arriva una biografia dal titolo Elena. La infanta castiza che promette di svelare alcuni dei suoi segreti, in particolare sul suo legame con la cognata Letizia. Le due per un periodo sarebbero state - racconta Núria Tiburcio - piuttosto vicine, tanto che pur non avendo gusti comuni e anzi, idee diverse in quasi tutto, Elena era diventata l'inaspettata consigliera della cognata in fatto di moda […] Fu anche in prim a linea nei preparativi per il matrimonio e per il battesimo della principessa Leonor (17), ma i rapporti si ruppero per un tradimento che Elena non avrebbe mai perdonato a Letizia: la sua amicizia con l'ex marito, Jaime de Marichalar. Dopo la loro separazione, la moglie di Felipe prese infatti le parti di Jaime.

L'infanta inoltre non avrebbe mai compreso il modo di vivere la regalità di Letizia e in particolare il suo desiderio di mantenere la privacy delle figlie: per Elena le nipoti rappresentano il futuro della Corona e dunque "gli spagnoli dovrebbero poterle conoscere". Questa ossessione nel proteggere Leonor e Sofía sarebbe stata la causa della lite avvenuta davanti ai fotografi tra la regina Letizia e la suocera Sofia alla cattedrale di Palma nel 2018, quando la regina emerita prese con sé le nipoti per posare e Letizia le strappò via da lei. Elena prese le parti della madre e quello, secondo l'autrice del libro, fu "il punto di non ritorno". Da allora, il rapporto tra Elena e Letizia non sarebbe stato più lo stesso.

