“SIAMO ADULTI, POSSIAMO CAVARCELA DA SOLI” – JENNIFER ANISTON SFANCULA LA FIGURA DEL COORDINATORE DELL’INTIMITÀ, IL TIZIO CHE DOVREBBE FACILITARE LE SCENE DI SESSO, MA IN REALTÀ SERVE SOLO PER EVITARE EVENTUALI DENUNCE PER MOLESTIE: “IO VENGO DAI VECCHI TEMPI. QUANDO HO CHIESTO A COSA SERVISSE MI HANNO DETTO: 'È QUALCUNO CHE TI CHIEDE SE VA TUTTO BENE'. MA PER FAVORE..."

Da www.adnkronos.com

jennifer aniston in the morning show 7

Jennifer Aniston e l'imbarazzo sul set di The Morning Show per le 'nuove regole' da seguire nelle scene di sesso. L'attrice, 54 anni, a Variety ha raccontato i momenti vissuti in scena con Jon Hamm, amico e collega da tempo. La situazione, confessa la star, ha assunto contorni vagamente comici.

jennifer aniston in the morning show 6

"Jon è stato un gentiluomo in ogni frangente. Ad ogni ciak mi chiedeva 'Tutto ok?'", racconta Aniston descrivendo il quadro in cui era presente anche la regista Mimi Leder. "Non mi sono mai sentita a disagio", chiarisce Aniston. L'imbarazzo, semmai, è stato provocato dalla domanda dei produttori: agli attori, hanno chiesto se avessero bisogno di un 'intimacy coordinator' sul set, una figura per favorire la relazione in una fase particolare prevista dal copione. Le produzioni, in sostanza, si tutelano schierando sul set un 'addetto' con l'incarico di verificare che ogni scena, anche quelle piccanti, venga realizzata nel rispetto degli attori: niente molestie, niente denunce.

jennifer aniston in the morning show 4

"Io vengo dai vecchi tempi", dice l'attrice, confessando di ignorare l'esistenza della nuova figura professionale che recentemente ha debuttato anche sui set italiani. Aniston ha chiesto lumi e non ha problemi ad ammettere che la risposta è stata sorprendente: "Mi hanno detto 'è qualcuno che ti chiede se va tutto bene'. Per favore, è già abbastanza strano. Siamo adulti, possiamo cavarcela...".

jennifer aniston in the morning show 2 jennifer aniston in the morning show 1 JENNIFER ANISTON JENNIFER ANISTON SU ALLURE JENNIFER ANISTON SU ALLURE JENNIFER ANISTON SU ALLURE JENNIFER ANISTON SU ALLURE JENNIFER ANISTON SU ALLURE jennifer aniston in the morning show 3