ZELENSKY, 'IERI SIAMO AVANZATI IN TUTTE LE DIREZIONI'

(ANSA) - Le truppe ucraine "sono avanzate in tutte le direzioni" nella giornata di ieri nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Oggi (ieri, ndr) - il fronte. Regioni di Donetsk, Zaporizhzhia. I nostri guerrieri, le nostre posizioni in prima linea, le aree di operazioni attive al fronte. Oggi (ieri, ndr) i nostri guerrieri sono avanzati in tutte le direzioni e questo è un giorno felice. Ho augurato ai ragazzi altre giornate come questa": ha scritto Zelensky.

GLI ULTIMI ATTACCHI DELLA CONTROFFENSIVA UCRAINA - 27 GIUGNO 2023

ONU, 77 ESECUZIONI SOMMARIE DI MOSCA IN AREE OCCUPATE

(ANSA-AFP) - La Russia ha giustiziato 77 civili ucraini in detenzione arbitraria nelle aree occupate, secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi. "Abbiamo documentato l'esecuzione sommaria di 77 civili mentre erano arbitrariamente detenuti dalla Federazione Russa", ha detto Matilda Bogner, capo della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, in una conferenza stampa a Ginevra.

Dall'invasione dell'Ucraina, l'Onu ha documentato 864 casi (763 uomini, 94 donne e 7 ragazzi) di detenzione arbitraria di civili perpetrati dalla Russia nei territori che ha occupato, si legge nel rapporto dal titolo 'Detenzioni di civili nel contesto dell'attacco armato della Federazione Russa contro l'Ucraina' della missione di monitoraggio dei diritti umani dell'Onu in Ucraina.

Il rapporto, che copre il periodo che va dal 24 febbraio 2022 - data di inizio dell'invasione da parte della Russia - fino al 23 maggio 2023, documenta anche 75 casi di detenzione arbitraria da parte delle forze di sicurezza ucraine. Nei casi documentati, "oltre il 91% dei detenuti civili detenuti dalla Federazione Russa ha riferito di essere stato sottoposto a tortura e maltrattamenti, compresa la violenza sessuale".

Secondo il rapporto, torture o maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza ucraine sono stati segnalati da oltre metà delle persone detenute arbitrariamente. "Ciò è accaduto mentre le persone venivano interrogate, di solito subito dopo il loro arresto", osserva il rapporto. I risultati del documento si basano sulle testimonianze raccolte nei luoghi di detenzione ufficiali gestiti dalle autorità ucraine che hanno concesso l'autorizzazione, mentre le autorità russe non hanno consentito alcun accesso nonostante le richieste dell'Alto Commissariato.

KIEV, SCOSSA SUL CAMPO: «PASSATI OLTRE IL DNIPRO» L’AVANZATA A BAKHMUT

Estratto dell’articolo di Claudia Guasco per “il Messaggero”

I video che circolano sui canali dei blogger militari mostrano combattimenti in corso, corpi a terra e motoscafi che sfrecciano sul fiume per rifornire di munizioni i soldati. Gli analisti indipendenti che hanno esaminato le immagini non sono stati in grado di stabilire quando siano state girate, ma sulla geolocalizzazione non hanno dubbi: l'esercito di Kiev sarebbe riuscito a superare il Dnipro e ad assicurarsi un punto d'appoggio sulla riva sinistra del fiume, vicino al ponte Antonovsky fatto saltare in aria vicino a Kherson.

[…] I filmati mostrano che distaccamenti di Kiev sarebbero nuovamente riusciti a trincerarsi nell'area in cui la loro presenza era stata già segnalata per la prima volta ad aprile […]. L'obiettivo è cruciale per l'esercito ucraino, poiché il confine con la Crimea è a soli 90 chilometri di distanza.

L'impresa però è complicata, dal momento che […] i soldati devono superare diversi chilometri di terreni paludosi, ma già assicurarsi il controllo di un tratto della sponda orientale del Dnipro è considerato un successo: consentirebbe di liberare Kherson dalla morsa dell'artiglieria nemica, che da quando lo scorso novembre ha ripreso possesso della città non concede tregua.

Un blogger militare russo riferisce di una possibile testa di ponte di Kiev, cioè di una parte di territorio conquistata all'interno dell'area controllata da Mosca, informazione ripresa dal sito di notizie ucraino Strana: una cinquantina di soldati sarebbero nascosti sotto i resti del ponte Antonovsky, protetti dai sistemi di guerra elettronica che interferiscono con bombardamenti delle forze avversarie.

Il governatore filorusso di Kherson, da parte sua, assicura che l'assalto è stato respinto con perdite. […] Kiev replica con i numeri del bollettino della controffensiva lanciata circa venti giorni fa: liberati 130 chilometri quadrati occupati dai russi a sud del Paese, «solo la scorsa settimana sono stati riconquistati altri 17 chilometri quadrati della regione di Zaporizhzhya», dichiara la vice ministra della Difesa Hanna Malyar.

Successo minore a est, mentre in diversi punti del fronte l'esercito ucraino ha respinto attacchi vicino a Bahkmut, Lyman e Avdiivka, dove ora i combattimenti sono particolarmente cruenti. In queste zone gli scontri sono stati oltre 250 ed è tornata a sventolare la bandiera gialla e azzurra anche nel villaggio di Rivnopil, nel Donetsk.

[…] Secondo l'aggiornamento quotidiano diramato via Twitter dall'intelligence britannica, la controffensiva ucraina sta registrando «progressi» attorno a Bakhmut. «Ha acquisito slancio» e ci sarebbero poche prove del fatto che «la Russia mantenga un numero significativo di riserve operative di terra che possano essere impiegate per i rinforzi rispondendo alle molteplici minacce in settori molto lontani, da Bakhmut alla sponda orientale del fiume Dnipro, a oltre 200 chilometri di distanza».

Fonti militari Usa citate dal New York Times, e rilanciate con enfasi dall'agenzia russa Tass, rilevano tuttavia che Kiev non ha tratto vantaggio dalla crisi del Cremlino con la marcia di Wagner verso Mosca. […]

