7 ott 2023 16:13

“SIAMO IN GUERRA” – NETANYAHU LANCIA L’OPERAZIONE “SPADE DI FERRO”, CON ATTACCHI AEREI SU GAZA, PER RISPONDERE ALLE MIGLIAIA DI RAZZI CHE HANNO COLPITO ISRAELE E AI BLITZ VIA TERRA NEI VILLAGGI – NON ERA MAI SUCCESSO CHE I MILIZIANI PALESTINESI RIUSCISSERO A INFILTRARSI COSÌ IN PROFONDITÀ. UN SEGNO CHE SI TRATTA DI UN ATTACCO PIANIFICATO A LUNGO, CHE I SERVIZI DI SICUREZZA ISRAELIANI NON HANNO VISTO ARRIVARE – UN FALLIMENTO CHE PESERÀ MOLTO SUL GOVERNO DI NETANYAH…