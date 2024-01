“SIAMO NOI QUELLI CHE STANNO SCONTANDO UNA CONDANNA A VITA” – LA MADRE DI REEVA STEENKAMP, UCCISA DA OSCAR PISTORIUS NEL 2013, COMMENTA LA SCARCERAZIONE DELL’EX CAMPIONE PARALIMPICO: “NESSUNA PERMANENZA IN CARCERE RIPORTERÀ INDIETRO REEVA. IL MIO UNICO DESIDERIO È CHE MI SIA PERMESSO DI VIVERE I MIEI ULTIMI ANNI IN PACE. NON CI POTRA’ MAI ESSERE GIUSTIZIA..."

june steenkamp

(ANSA-AFP) - La madre di Reeva Steenkamp, uccisa da Oscar Pistorius la notte del 14 febbraio 2013, ha commentato il rilascio dal carcere, avvenuto oggi all'alba, dell'ex campione paralimpico omicida, dicendo di star scontando "l'ergastolo" nel suo dolore. Il marito di lei, Barry Steenkamp, è morto lo scorso 14 settembre, "di dolore" per la perdita della figlia, secondo quanto dichiarato da June.

oscar pistorius reeva steenkamp

"Non ci potrà mai essere giustizia se la persona amata non tornerà mai più, e nessuna permanenza in carcere riporterà indietro Reeva. Noi, che siamo rimasti indietro, siamo quelli che stanno scontando una condanna a vita", ha detto June nella dichiarazione di venerdì mattina, riportata dagli avvocati della famiglia Steenkamp. June ha sottolineato che lei e suo marito Barry, morto nel settembre dello scorso anno, non sono mai riusciti ad accettare la morte di Reeva e il modo in cui è morta il giorno in cui Pistorius sparò più volte all'allora 29enne attraverso la porta di un bagno nel mezzo della notte.

june e barry steenkamp, i genitori di reeva

"Il 14 febbraio 2013 è il giorno in cui la vita è cambiata per sempre. Il giorno in cui il Sudafrica ha perso il suo eroe, Oscar Pistorius, e il giorno in cui io e Barry abbiamo perso la nostra preziosa figlia, Reeva, per mano di Oscar", ha detto. Durante l'udienza per la libertà vigilata di Pistorius, June Steenkamp ha presentato una dichiarazione d'impatto sulla vittima, in cui ha affermato di non credere alla testimonianza del 37enne, secondo cui avrebbe ucciso Reeva credendo erroneamente che fosse un'intruso.

reeva steenkamp oscar pistorius

June Steenkamp ha detto che le condizioni imposte in carcere a Pistorius - che il dipartimento dei servizi correzionali ha rifiutato di rilasciare nel dettaglio - hanno affermato la loro fiducia nel sistema giudiziario sudafricano. June Steenkamp fa sapere che, "Le condizioni imposte dalla commissione per la libertà vigilata, che includono corsi di gestione dei comportamenti violenti e programmi educativi contro la violenza di genere, inviano un chiaro messaggio che la violenza di genere viene presa sul serio. Con il rilascio di Oscar Pistorius in libertà vigilata, il mio unico desiderio è che mi sia permesso di vivere i miei ultimi anni in pace, concentrandomi sulla Fondazione Reeva Rebecca Steenkamp, per mantenere in vita la memoria di Reeva".

