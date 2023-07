“SIAMO PREOCCUPATI CHE POSSA FARE LA FINE DI MICHAEL JACKSON” – MADONNA HA DECISO DI SCHIATTARE: NEMMENO L’INFEZIONE BATTERICA CHE L’HA SPEDITA IN TERAPIA INTENSIVA, L’HA CONVINTA A RIDURRE LE DATE DEL TOUR, OSSESSIONATA DALL’ETÀ CHE AVANZA E DAL VOLER COMPETERE CON COLLEGHE PIÙ GIOVANI COME PINK E TAYLOR SWIFT. E GLI AMICI TEMONO POSSA FARE UNA BRUTTA FINE: “ESAGERA. NON HA PIÙ 45 ANNI, FIGURIAMOCI 25…”

Madonna si è rifiutata di ridimensionare il suo «Celebration Tour» e vuole ancora fare più date possibili (per ora, quelle previste sono 84, con il via il prossimo 15 luglio da Vancouver), anche se le persone a lei vicine cercano di farla ragionare, ricordandole che non è più una ragazzina […]

Ma la 64enne popstar non dà retta a nessuno, malgrado lo scorso 29 giugno sia finita in terapia intensiva per un’infezione batterica che i medici pensano dipenda dalla febbre accusata per un mese, ma ignorata dalla cantante per non dover sospendere le prove del tour.

«[…] Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato - ha detto un insider al Sun - E le persone intorno a lei le hanno ricordato che non ha più 45 anni, figuriamoci 25. Doveva darsi una calmata, spingersi così oltre i propri limiti, per competere con artiste come Taylor Swift e Pink, è stato estremamente rischioso».

[…]«Era di buon umore prima di sentirsi male - ha confermato una seconda fonte al tabloid - ma alcuni amici l'avevano incoraggiata ad andarci più cauta e a riposarsi, visto il programma estenuante che aveva davanti. Probabilmente i continui commenti sulla sua età l’hanno messa ancora più sotto pressione […] Erano tutti molto preoccupati per lei e anche se nessuno lo diceva ad alta voce, la preoccupazione era che si verificasse un altro caso Michael Jackson, se non avesse rallentato un po’».

