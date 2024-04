16 apr 2024 14:48

“SIAMO PRONTI A USARE UN'ARMA CHE NON ABBIAMO MAI USATO PRIMA" - L’IRAN AVVISA ISRAELE: "I SIONISTI FAREBBERO MEGLIO A COMPORTARSI RAZIONALMENTE, PERCHÉ SE DOVESSERO INTRAPRENDERE UN'AZIONE MILITARE CONTRO TEHERAN IN RISPOSTA ALL'ATTACCO, SIAMO PRONTI A USARE UN'ARMA CHE NON ABBIAMO MAI USATO PRIMA. ABBIAMO PIANI PER TUTTI GLI SCENARI E AGIREMO CON CORAGGIO”