“SIAMO SOTTO ASSEDIO” - APPELLO AI CITTADINI DI UNA FARMACISTA A ROMA: “OLTRE 4 FARMACIE SONO STATE DEVASTATE CON VETRINE ROTTE E CASSE SVUOTATE. ALCUNI DI NOI HANNO SUBITO RAPINE A MANO ARMATA E ORA ABBIAMO PAURA. LA GENTE DEVE SAPERE CHE CI SONO POCHISSIME MASCHERINE IN GIRO. E QUELLE CHE HO ORDINATO, LE HO POTUTE COMPRARE A PREZZI ALTISSIMI…” - VIDEO

APPELLO DI UNA FARMACISTA DI ROMA

"Oltre quattro farmacie sono state devastate con vetrine rotte e casse svuotate. Alcuni di noi hanno subito rapine a mano armata". È un messaggio accorato e carico di tensione quello che la titolare di una farmacia in zona Prenestina a Roma ha diffuso per far conoscere la difficile situazione in cui lei e i suoi colleghi vivono da quando è esplosa l'emergenza coronavirus. "Dopo le 18 in giro non c'è più nessuno. Abbiamo paura anche di uscire dalla farmacia in orario serale".

Poi parla della difficoltà di fare fronte alle richieste dei clienti: "Serviamo con queste mascherine che sono le uniche che abbiamo trovato a prezzi altissimi. La gente deve capire che non è che non vogliamo darle le mascherine, non le abbiamo". Poi chiede l'aiuto dei cittadini: "Qui viene gente che ha tosse, raffreddore e febbre. Rischiamo la vita. Guardateci dalla finestra noi siamo qui per darvi un servizio. Abbiamo bisogno della vostra comprensione. Stateci vicino"