“SIAMO STATI ACCUSATI DI QUALCOSA CHE NON È VERO” – MENTANA SPRIZZA BONOMIA DA TUTTI GLI ARTIGLI E INFATTI AFFONDA L’ENNESIMA STOCCATA CONTRO LILLI GRUBER PRIMA DI CHIUDERE IL TELEGIORNALE DI LA7 DI IERI SERA: “IL TG NON SFORA MAI PIÙ DI CINQUE MINUTI. NON ACCUSIAMO NESSUNO E NON VOGLIAMO ESSERE ACCUSATI. BUON DIVERTIMENTO” – LA CATTIVERIA DEL “FATTO”: “LA7, ENRICO MENTANA LANCIA UNA MARATONA PER RACCONTARE L’ANDAMENTO DELLO SCAZZO CON LILLI GRUBER” - DAGOREPORT - VIDEO

Estratto dell’articolo di Alessandra Arachi per il “Corriere della Sera”

LILLI GRUBER ENRICO MENTANA - MEME

Una nota stringata, parole soft ma decise: «È fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco». Ed è questa la sostanza con la quale ieri una nota dell’editore di La 7 ha messo la parola fine nella querelle tra Lilli Gruber e Enrico Mentana. Parole soft ma molto chiare […]

Tutto era cominciato lunedì sera. Un tuono che non avrebbe mai portato tempesta. Era stato Mentana a tuonare, in diretta, dopo la stoccata che gli era arrivata da Lilli Gruber. La conduttrice di Otto e mezzo si era lamentata dello sforamento del Tg di Mentana che aveva fatto partire in ritardo il suo programma. «L’incontinenza è una brutta cosa», aveva sospirato la Lilli nazionale in diretta dopo aver rilevato un quarto d’ora di sforamento di Mentana, pur senza nominarlo.

gruber mentana meme

E lui la sera dopo non aveva esitato a replicare invocando un intervento dell’azienda: «Se tace traggo le conclusioni». Quando poi l’intervento è arrivato ha divulgato subito il comunicato sui social accompagnato da un commento: «Sottoscrivo». Poi anche Lilli Gruber ha voluto replicare in un’agenzia: «Da sedici anni condivido la linea e le regole della mia azienda».

Pace fatta. Anche se ieri sera Mentana non ha resistito a togliersi un sassolino dalla scarpa. Una coda annunciata per solleticare l’audicence. Da navigato conduttore, infatti, il direttore ha fatto di tutto per creare suspense, sull’esito della sue baruffe con la Gruber. «Vi racconteremo alla fine il lieto fine», ha detto dopo aver letto i titoli del suo tg de La 7 delle 20.

MENTANA E LILLI GRUBER COME MORGAN E BUGO A SANREMO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

E lieto fine in coda al telegiornale Mentana ha decretato, anche se non ha resistito a rivendicare le proprie ragioni: «Il tg non sfora mai più di cinque minuti», ha detto, accompagnando la frase con le scuse per i telespettatori: «Ci scusiamo con tutti quelli che si possono essere sentiti toccati negativamente da questa polemica, che è nata però perché siamo stati accusati di qualcosa che non è vero. Non c’è altro da aggiungere. Non accusiamo nessuno. Non vogliano essere accusati».

tapiro d oro a enrico mentana

Quasi in contemporanea alle sue dichiarazioni, ieri Striscia la notizia mostrava le immagini di Valerio Staffelli che inseguiva Mentana con un Tapiro d’oro. Ma non un Tapiro semplice, bensì con il pannolone per via dell’accusa di incontinenza da parte di Lilli Gruber. Lui lo ha rifiutato: «Non me lo merito, c’è un optional di troppo che sarebbe più adatto ad altri. Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente». E sul comunicato dell’azienda: «Era stringato, come sono stringato io. E va bene così: stringato è il contrario di incontinente».

