5 feb 2024 18:38

“SIAMO STATI LASCIATI SOLI” - ROBERTO SALIS, PADRE DI ILARIA, 39ENNE IN CARCERE IN UNGHERIA, ALL'USCITA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DOPO GLI INCONTRI CON I MINISTRI TAJANI E NORDIO: “E' ANDATA MOLTO PEGGIO DI QUANTO CI ASPETTASSIMO, NON VEDIAMO NESSUNA AZIONE CHE POSSA ALLEVIARE LA SITUAZIONE" - "ABBIAMO CHIESTO DUE COSE, I DOMICILIARI IN ITALIA O IN AMBASCIATA IN UNGHERIA. ENTRAMBE CI SONO STATE NEGATE. CREDO CHE…”