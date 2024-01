“SIAMO STATI RISUCCHIATI MENTRE BALLAVAMO, ALL’IMPROVVISO NON SI VEDEVA PIU' NIENTE" – IL RACCONTO DELLO SPOSO DELL'INCIDENTE AVVENUTO ALLA FESTA DEL SUO MATRIMONIO, IN UN EX CONVENTO DI PISTOIA, DOVE 35 PERSONE SONO RIMASTE FERITE A CAUSA DEL CROLLO DEL PAVIMENTO – PAOLO MUGNAINI, LA NEO-MOGLIE VALERIA YBARRA E GLI ALTRI INVITATI SONO PRECIPITATI PER 5 METRI NELL’ENORME VORAGINE CHE SI È APERTA A TERRA: I DUE HANNO PASSATO LA PRIMA NOTTE DI NOZZE IN OSPEDALE – IL BILANCIO È DI 5 PERSONE IN CODICE ROSSO...

Tragedia sfiorata a una festa di matrimonio a Pistoia. Il pavimento della sala è crollato facendo precipitare al piano di sotto quaranta persone, tra le quali gli sposi. Cinque i feriti gravi pic.twitter.com/tzYooV5nid — Tg3 (@Tg3web) January 14, 2024

valeria ybarra e paolo mugnaini in ospedale dopo il crollo del solaio alla festa del loro matrimonio

1. CROLLO AL MATRIMONIO A PISTOIA, PER PAOLO MUGNAINI E VALERIA YBARRA LA PRIMA NOTTE DI NOZZE IN OSPEDALE

Estratto dell’articolo di Michele Bocci per www.repubblica.it

La prima notte di nozze in ospedale, nell’osservazione del pronto soccorso del’ospedale di Pistoia. Li hanno messi in due lettini accanto, anche se le loro condizioni di salute, comunque non gravi, erano diverse. Gli sposi che avevano organizzato la festa nell’ex convento Giaccherino di Pistoia, Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra, erano ancora sotto shock, preoccupati per le condizioni di salute dei loro amici.

IL VESTITO BIANCO DA SPOSA

Nella stanzetta di ospedale a loro dedicata, gli sposi sono stati alcune ore, dalle 20.30 all’1 circa, quando si è chiarito che le abrasioni e le contusioni, che ha subito soprattutto il marito, non nascondevano traumi importanti. A quel punto il personale li ha rimandati a casa. […]

IL RACCONTO DEL MARITO

Paolo Mugnaini ha parlato con i medici di quello che è successo. Le sue parole rendono bene l’idea del disastro e della paura. “Ci siamo trovati risucchiati mentre ballavamo, ed è stato panico – ha raccontanto – Dopo c’erano solo polvere e calcinacci, non si riusciva a vedere niente. Accanto a me c’era un mio amico svenuto, che sanguinava tanto”. Si tratta del giovane che è stato portato proprio all’ospedale di Pistoia e che fortunatamente aveva solo una grossa ferita alla testa ma nessun danno al cranio. […]

2. PISTOIA, CROLLA IL PAVIMENTO DURANTE LA FESTA DI MATRIMONIO E GLI INVITATI PRECIPITANO AL PIANO TERRA: 35 FERITI

Estratto dell’articolo di Luca Serranò, Andrea Vivaldi per www.repubblica.it

Paura a Pistoia nel corso di una festa di matrimonio organizzata in un ex convento. Un solaio è crollato mentre gli ospiti stavano ballando, provocando decine di feriti di cui cinque in gravi condizioni. Il bilancio è di 35 feriti, tra i quali gli sposini. La procura di Pistoia ha aperto un fascicolo d’inchiesta per crollo colposo a carico di ignoti […]

LA RICOSTRUZIONE

L'incidente è avvenuto in località Pontelungo, alla periferia della città, e ha coinvolto l’ex convento di Giaccherino, da tempo adibito a locale per le feste (e che ora è stato messo sotto sequestro dalla Procura). All’improvviso si è aperta una voragine e molte delle 60 persone che ancora stavano ballando (altre avevano da poco lasciato la festa) sono cadute rovinosamente in mezzo ai detriti. “C’era fumo dappertutto – racconta il padre dello sposo - E’ stato il panico. Ci siamo messi a cercare dove erano precipitate le persone, dopo due tre minuti le abbiamo trovate. Sono scioccato”.

“[…] All’improvviso è crollato il pavimento, noi siamo riusciti a metterci in salvo mentre gli altri sono caduti giù con un volo di cinque metri. C’era sangue ovunque, feriti, persone che gridavano”. Aggiunge un altro testimone, […] “Poteva essere una strage - speriamo che tutti si salvino, sarebbe davvero un miracolo”.

GLI SPOSI TRA I FERITI

Il bilancio, a tarda sera, parla di cinque persone portate in ospedale in codice rosso, sei con codice giallo e 24 verde. Altre si sono fatte medicare sul posto. Anche gli sposi, entrambi ventiseienni, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove sono stati sistemati in due lettini affiancati. Le loro condizioni non sono preoccupanti. La coppia di 26enni si era sposata la mattina a Firenze, poi il ricevimento al convento di Pistoia dove è avvenuto il crollo. In un primo momento era stato segnalato anche il coinvolgimento di bambini, circostanza che non ha poi trovato conferma. […]

