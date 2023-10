“SIAMO TUTTI RESPONSABILI” – IL MEA CULPA DEL GENERALE OMER TISHLER, CAPO STAFF DELL’AVIAZIONE MILITARE ISRAELIANA: “COME ESERCITO, SIAMO TUTTI RESPONSABILI PER NON AVER PREVENUTO QUELLO CHE È SUCCESSO” – “IL METODO DI HAMAS DI NASCONDERE I SUOI MEMBRI TRA I CIVILI NON È PIÙ ACCETTABILE” – “C’È UN OBIETTIVO SPECIFICO PER OGNI ATTACCO. NON PRENDIAMO DI MIRA I CIVILI”. MA SE I TERRORISTI LI USANO COME SCUDI UMANI, COME AMMETTE LUI STESSO, È IMPOSSIBILE…

distruzione a gaza

(ANSA) - "Come esercito, siamo tutti responsabili per non aver prevenuto quello che è successo. Siamo tutti responsabili e io sono responsabile": lo ha detto il generale Omer Tishler capo di staff dell'aviazione militare israeliana, affermando che l'invasione di Hamas che ha sorpreso Israele sarà indagata. Tishler ha aggiunto che il metodo di Hamas di nascondere i suoi membri tra i civili "non è più accettabile", "non prendiamo di mira i civili", ha sottolineato Tishler, "c'è un obiettivo specifico per ogni attacco".

l arrivo dei terroristi di hamas al rave party nel deserto israeliano guerra israele hamas 4 palestinesi piangono la morte di un bambino a gaza festeggiamenti per gli attacchi di hamas in israele macerie a gaza dopo gli attacchi israeliani gli addestramenti di hamas 1 soldati israeliani al confine con la striscia di gaza 2 guerra israele hamas 5 terrorista di hamas in deltaplano il sistema iron dome in funzione contro i razzi palestinesi razzi partono da gaza distruzione a gaza soldati israeliani al confine con la striscia di gaza