4 ago 2021 15:00

“SIATE FIGHI, VACCINATEVI” – PURE SIR PAUL MCCARTNEY SI È FATTO INOCULARE E CON UNO SCATTO SUI SOCIAL INVITA I FAN A VACCINARSI CONTRO IL COVID: GIÀ IN PASSATO SI ERA SCHIERATO IN FAVORE DELLA CAMPAGNA VACCINALE E LA SUA IMMAGINE SUI SOCIAL HA ACCHIAPPATO OLTRE 700MILA LIKE – DETTO CHE NON È MAI TROPPO TARDI, COME MAI A 79 ANNI L’EX STAR DEI BEATLES HA OFFERTO IL BRACCIO SOLO ADESSO? O HA RICICCIATO LA FOTO DAL CILINDRO? - VIDEO