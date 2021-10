“IN SICILIA DOVREMMO ESSERE INDIGNATI SE LA SITUAZIONE CI COSTRINGE A GENUFLETTERCI A HARRISON FORD, O AL PRIMO VIP CHE CI DEGNA DI CONSIDERAZIONE” - OTTAVIO CAPPELLANI: “I SICILIANI VIVONO NEL PIZZO, NELLA MONNEZZA, NEL VOTO DI SCAMBIO, NELL’ANALFABETISMO FUNZIONALE PERÒ POI VIENE FEDEZ E SUA MOGLIE A SPOSARSI QUI, VIENE MICK JAGGER, VIENE HARRISON FORD E PER NOI È COME SE FOSSE ARRIVATO IL CRISTO E GRIDIAMO AL MIRACOLO PERCHÉ HARRISON FORD SI È MANGIATO UNA PIZZA ALLA NORMA”

E niente, Harrison Ford è in Sicilia, per girare il nuovo Indiana Jones, e noi siciliani siamo in piena adorazione cristologica. Harrison Ford è in Sicilia ed è come un avvento, un’apparizione teologica, una carezza dell’universo a quest’isola dimenticata da Dio (sono i ‘politici’ ad averci ridotto così, non Dio).

Non è che il siciliano dice: “Vabbè, il posto bellissimo, i luoghi archeologici sono sbrizziati mura mura, la stagione a ottobre è ancora semibalneare, Harrison Ford e tutta la produzione hollywwodiana ce la dovrebbero sucare (“sucare” inteso in senso istituzionale, come l’assessore Messina ha detto a Serpotta), no. Siamo tutti emozionati.

Il vero problema, però, è che non siamo solo noi, a comportarci come dei vermi di fronte a una star. Anche il “Corriere della Sera” pensa che sia una notizia che ‘sto spacchio di Harrison Ford ha “mangiato una pizza alla norma” a Paternò. Che a uno ci iene voglia di dirci: “Caro Corriere della Sera, ma a chi ce la sta sta raccontando che Harrison Ford si mangiau a pizza cca mulinciana fritta, perché, sinceramente, a noi siciliani, che Harrison Ford si mancia la mulinciana fritta, cosa minchia ce ne dovrebbe strafottere?”.

E invece no, non è così, è tutto un dire: “’U viristi, macari ‘u Corriere della Sera parrau da mulinciana fritta ca si calau Harrison Ford”. Perché per i siciliani è così, vivono nel pizzo, nella munnizza, nel voto di scambio, nei governanti pazzi, nell’ignoranza di gente che non sa scrivere neanche una richiesta di fondi (e poi, giustamente, gliela bocciano), nell’analfabetismo funzionale e disfunzionale, e però poi viene Fedez e sua moglie a sposarsi qui, viene Mick Jagger, viene Harrison Ford e per noi è come se fosse arrivato il Cristo e gridiamo al miracolo perché Harrison Ford si è ammuccato menza mulinciana fritta.

Dovremmo essere incazzati se questi quattro pazzi che da decenni ci governano non sono riusciti a fare della Sicilia l’hollywood del Mediterraneo, dovremmo essere indignati se la situazione ci costringe a genufletterci a Harrison Ford, o al primo svippisi che ci degna di considerazione. Dovremmo essere indignati anche quando l’assessore di turno si fa la foto col vippis che (pagato, ci mancherebbe) viene in Sicilia a tipo che ci fa un favore a venire qui a celebrare, che ne so, Euripide, Bellini, il teatro greco, la mulinciana fritta.

Il siciliano è fatto così: è masochista. In mano a una classe dirigente che lo ha sempre affamato e insultato per il proprio tornaconto, che cerca di trovare il proprio riscatto come se fosse un influencer che si fa fotografare con l’influencer più influencer di lui. E questo mi fa rabbia. Detto fuori dai denti: ma chi spacchio se ne fotte se in Sicilia c’è Mick Jagger o Harrison Ferd o Fedez o chissàcchi. Siamo in Sicilia, purtroppo i siciliani non se ne accorgono e sarà sempre così. Persone che non si accorgono della propria ricchezza e che mendicano visibilità. Harrison Ford è in Sicilia e, personalmente, me ne sto fottendo alla grande.

