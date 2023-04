“SIETE ANIMALI CHE BANCHETTANO SUL DOLORE ALTRUI. È MEGLIO CHE VI TAPPIATE LA BOCCA” – ALESSIA GREGORI, FIDANZATA DI ANDREA PAPI, RAGAZZO DI 26 ANNI SBRANATO DA UN ORSO IN TRENTINO, RISPONDE A SELVAGGIA LUCARELLI CHE SI OPPONE ALLA SOPPRESSIONE DELL’ANIMALE CHE HA UCCISO L'UOMO (“ERA NEL SUO HABITAT NEL QUALE NOI CI AVVENTURIAMO”): “NON SO SE LE È CHIARO CHE NOI NEL BOSCO CI VIVIAMO, ESCI DALLA PORTA DI CASA E SEI NEL BOSCO. NESSUNO È SPROVVEDUTO”

Estratto dall’articolo di Matteo Riberto per www.corriere.it

«Signora Lucarelli non so se le è chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei nel bosco. Nessuno cerca niente, nessuno è uno sprovveduto». Le parole sono di Alessia Gregori, la fidanzata di Andrea Papi, il 26enne ucciso da un orso nei boschi sopra Caldes, in Trentino. […]

Tra i commenti e le riflessioni intorno alla vicenda sta facendo discutere quello della giornalista Selvaggia Lucarelli, alla quale Alessia Gregori ha risposto direttamente in un post.

«Mi dispiace davvero moltissimo per la morte atroce del ragazzo ucciso da un orso. È la prima volta che un orso uccide una persona nel nostro paese. […]», ha scritto la giornalista sulla sua pagina Facebook aggiungendo: «La morte di qualcuno è un evento a cui la politica, quando si parla di animali, può rispondere con un’altra morte.

Ed è una morte ingiusta perché quell’orso era in un bosco, nella natura, nel suo habitat e ha fatto quello che gli animali fanno in natura, purtroppo. Ha ucciso quello che forse gli sembrava un pericolo o un’intrusione. Mi domando che diritto abbiamo noi di uccidere un animale che non si introduce in casa nostra, ma un animale che vive in un bosco nel quale noi ci avventuriamo. […]».

Gregori, che già nei giorni scorsi aveva segnalato commenti di utenti e pagine che propongono campagne a difesa dell’orso, ha quindi risposto alla giornalista con un commento che suona anche come un messaggio alle tante polemiche […]

«L'orso ha fatto quello che l'istinto gli diceva e la colpa non è sicuramente attribuibile all'animale – scrive la giovane in conclusione del post - Se non si ha cognizione di causa è meglio tapparsi la bocca e lasciar fare chi se ne intende. Siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui».

