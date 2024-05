“ALLA SIGNORA MELONI CONSIGLIO DI ESSERE MENO INFANTILE E CRESCERE” – SALMAN RUSHDIE RIFILA UNA “COLTELLATA” A GIORGIA MELONI DAL SALONE DEL LIBRO: “HO SENTITO DEL CONTENZIOSO TRA LEI E ROBERTO SAVIANO. A RISCHIO MIO PERSONALE DEVO DIRE CHE I POLITICI DOVREBBERO FARSI LA PELLE UN PO' PIÙ DURA PERCHÉ UN POLITICO AL GIORNO D'OGGI OLTRE AD AVERE GRANDE POTERE HA ANCHE MOLTA AUTORITÀ. QUINDI È NORMALE CHE QUALCUNO NE PARLI DIRETTAMENTE, MAGARI MALE…

RUSHDIE, NORMALI LE CRITICHE, MELONI SIA MENO INFANTILE

salman rushdie al salone del libro di torino

(ANSA) - "Ho sentito del contenzioso tra la signora Meloni e Roberto Saviano. A rischio mio personale devo dire che i politici dovrebbero farsi la pelle un po' più dura perché un politico al giorno d'oggi oltre ad avere grande potere ha anche molta autorità.

Quindi è normale che qualcuno tra la popolazione ne parli direttamente, magari male, anche usando una brutta parola come quella che ha usato Roberto. Io a questa signora darei un consiglio di essere meno infantile e di crescere". Così lo scrittore Samuel Rushdie al Salone del Libro ha risposto sul contenzioso tra la premier Meloni e Saviano.

giorgia meloni

Rushdie, attesissimo, è per la prima volta in Italia dopo l'attentato del 12 agosto 2022. Al Salone del Libro domani presenterà proprio con Saviano il suo libro 'Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio', edito da Mondadori, in cui ha raccontato la sua terribile esperienza.

"Questo ritorno in Italia per me significa un'ulteriore vittoria. Ero stato qui un mese prima dell'attentato, eravamo tornati negli Usa poco prima. Eravamo stati in Sardegna, Umbria, Capri, un po' a Milano e a Roma. Era appena finito il tempo della pandemia ed era piacevole riuscire a tornare in un paese così bello. Il ritorno di oggi in Italia è la chiusura del cerchio" ha detto lo scrittore.

"Starò in Italia per un po', poi andrò a visitare altri paesi europei. Ora è meglio non essere in America. Altri libri? spero proprio di si, non so cosa sarà. Ho pubblicato due libri in due anni, ora faccio una pausa", ha sottolineato.

ROBERTO SAVIANO GIORGIA MELONI

RUSHDIE, 'BISOGNA CAMBIARE LA NARRAZIONE DEI CONFLITTI'

(ANSA) - "Non è questione di parlare di vincitori o di chi stia perdendo. Non è finito nulla, tutto sta accadendo. È arrivato il momento di tenere conto della narrazione che si fa dei conflitti". Lo ha detto lo scrittore Salman Rushdie in un incontro con la stampa al Salone del Libro.

"Prendiamo le guerre in corso in Ucraina: c'è un leader russo che dice che gli ucraini sono nazisti - ha spiegato - e c'è un bel numero di russi che credono a queste affermazioni. Il resoconto degli ucraini è all'opposto e per questo si fanno guerra. Anche in Medio Oriente la narrazione del conflitto tra israeliani e palestinesi si basa sulla passione, ci sono due forze contrapposte che stanno lottando per lo stesso pezzo di terra. Tutto sta nella possibilità di riconciliarsi nella narrazione, altrimenti ci sarà una guerra che non avrà fine".

giorgia meloni alla camera 3 giorgia meloni alla camera 7 GIORGIA MELONI

SALMAN RUSHDIE

giorgia meloni 1 giorgia meloni 6 giorgia meloni

SALMAN RUSHDIE salman rushdie 1 salman rushdie - coltello - knife