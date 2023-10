Estratto dell’articolo di Natalia Aspesi per “la Repubblica”

Natalia Aspesi

Eppure Signora, lei con quell’uomo carino, che l’ha fatta indignare, ci ha vissuto dieci anni. A meno che con lei si comportasse da gran signore — cosa che non credo — lui deve aver portato nella sua vita tutto ciò che lei teme di più, la frivolezza, la voglia di non aver problemi, una cafona leggiadria, tutto ciò che la signora Meloni, dalla vita da sempre dura e dai capelli diventati biondi, sta affrontando con un imperio deciso, circondata da anziani che le sbagliano tutte.

EGITTO - GIORGIA MELONI E LE DOMANDE SULLA FINE DELLA STORIA CON ANDREA GIAMBRUNO

Del disastro avvenuto con il fuorionda […] cosa le ha dato più dolore, […] un compagno inadatto alla sua ambizione, un errore nella sua vita? Uno che non avrebbe mai dovuto rivelare la sua natura, un po’ modesta, tenendola quasi nascosta e mostrandola alla Scala con la di lei giusta soddisfazione?

Il premier d’Italia ha visto, pubblicamente, cose che non possono esserle estranee, che fanno parte del modo di vivere che il suo compagno ha da sempre: mostrarsi mentre si tocca vistosamente davanti un paio di volte, […] dire alle belle signore “peccato che non ti ho conosciuto prima”, e poi magari mettersi in pantofole e addormentarsi russando […]

TMZ SULLA FINE DELLA STORIA TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO

Le donne italiane sono state contente che la signora Meloni abbia chiuso con quell’uomo che, del resto, lei così cattolica non ha mai voluto sposare sapendo che prima o poi se ne sarebbe liberata. Quando avrebbe finito di volerlo malgrado tutto, perché, lo sappiamo, un figlio c’era, e ci sono le donne che perdono la testa per un uomo cattivo, crudele o semplicemente non all’altezza, e se ne liberano quando il loro richiamo non le attira più.

Andrea Giambruno probabilmente ha reso la mamma di Ginevra felice per quasi dieci anni, dandole, forse, quel che lei voleva, che adesso non vuole più. Si spera che non ci siano dei furbacchioni che prendano le distanze dall’Andrea, di famiglia — dicono — molto umile, semmai ringraziamolo perché la sua signora sta benissimo e magari è anche merito suo. Certo, adesso ci troviamo con una graziosa signora […] con questo lutto, di aver sbagliato compagno, e quindi di essere, carina ancora, una possibile preda che non può più sbagliare. […]

andrea giambruno giorgia meloni giorgia meloni andrea giambruno foto di chi meme GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY GRANDE FLAGELLO tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 5