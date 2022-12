“LA SIGNORA È UNA MENTIROSA” – AL BANO CARRISI RISPONDE PER LE RIME A PATRICIA DONOSO, LA DONNA CHE DICE DI AVER AVUTO UNA RELAZIONE CLANDESTINA A TUTTO SESSO CON L'UGOLA DI CELLINO SAN MARCO (“ERA MOLTO FOCOSO. PRIMA DI FARE L’AMORE MI CANTAVA ALL’ORECCHIO”) E NEGA DI AVER CORNIFICATO LA LECCISO: “SE TUTTE LE DONNE CHE HANNO UNA FOTO CON ME DIVENTANO MIE AMANTI, CAPISCE CHE C’È UN PROBLEMA” – ALTRI GUAI PER AL BANO: IL CONDUTTORE SPAGNOLO KIKO HERNÁNDEZ DICE CHE IL CANTANTE GLI DEVE DARE 30MILA EURO…

1 – AL BANO CARRISI E IL TRADIMENTO CON PATRICIA DONOSO: “VI DICO IO COME STANNO LE COSE”

Da www.oggi.it

patricia donoso al bano

Fine d’anno travagliata per Al Bano. Il leone di Cellino San Marco sta affrontando una presunta amante (Patricia Donoso, avvocata) e un presunto debito con un conduttore televisivo. Alla presunta amante, Al Bano ha risposto senza remore. Ricapitolando. Patricia Donoso (si presenta come avvocata, criminologa, psicologa, divisa tra Miami, New York e la Svizzera) ha raccontato in diretta televisiva di avere avuto una storia d’amore con Al Bano durata ben tre anni. Ci sarebbero anche delle foto che testimonierebbero il loro incontro.

al bano

Il cantante le ha dato della bugiarda ai microfoni di Fanpage: «Come dicono in Spagna, la signora è una mentirosa». E ancora: «La signora, come prova, ha mostrato una fotografia con me in aeroporto, ma se tutte le donne che hanno una foto con me in aeroporto diventano mie amanti, capisce che c’è un problema, no?». Al Bano è stato inarrestabile: «Gli avvocati dovrebbero avere un’etica, no? Forse, la signora vuole cercare di lavorare di più e cavalcare l’onda».

Ma i guai con la spagna non sono finiti. In questi giorni, un conduttore di Telecinco, Kiko Hernández, ha dichiarato che l’artista di Cellino San Marco gli dovrebbe circa 30mila euro dal 2009, e che i numerosi solleciti per il pagamento non hanno avuto riscontro… In attesa della risposta dello stesso Al Bano.

2 - IL VERO ITALIAN STALLION È AL BANO. E CHI LO CRITICA PER LE SCAPPATELLE NON HA CAPITO UN CA**O DELL'ITALIA

Maria Francesca Troisi per www.mowmag.com

patricia donoso

Al Bano playboy? Dalla Spagna spunta una nuova (presunta) amante del leone pugliese, che ruggisce e nega. Eppure, se fosse vero, non sarebbe mica da giudicare, semmai elogiare per aver difeso la tradizione nazionale. Da Casanova a D'Annunzio, da Mastroianni a Carrisi, l'importante è portare alta la bandiera.

Al Bano tombeur de femmes. Dalla Spagna con furore spunta una nuova (presunta) amante del leone di Cellino San Marco. Tale Patricia Donoso, avvocatessa, criminologa e psicologa, che in diretta Tv (a Telecinco) confessa di una relazione clandestina durata ben tre anni. E aggiunge pure particolari peccaminosi, che risvegliano il chiacchiericcio spagnolo e italico. “Al Bano era molto focoso, e prima di fare l'amore mi cantava all'orecchio.

patricia donoso 2

Tanto con Loredana non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro ci sono sempre stati alti e bassi”. Lecciso cornuta e contenta? Macché. Per ora non abbocca, vai a capire se per quieto vivere o altro. E il Carrisi? Manco a dirlo ruggisce, e rispedisce al mittente, smentendo categoricamente. Anzi sottolinea persino di non conoscere la donna, nonostante la spagnola possieda una foto (col cantante in aeroporto) a sostegno della sua tesi. “La signora è una mentirosa”, picchia duro il ferito pugliese a Fanpage. Ferito certo non nell'orgoglio.

Parliamoci chiaro, l'italian manzo si è sempre piazzato bene, anzi è famoso in tutto il mondo proprio per la sua fine capacità amatoria. Ieri (Vittorio) Gassman e Gigi Rizzi, oggi Corona e Carrisi e quant'altri. I grandi seduttori italiani sono vivi e vegeti e lottano insieme a noi. E diciamola tutta, a quasi 80 anni il leone canterino fa ancora la sua splendida figura. Con quel sapore un po' rustico - zoticone, che alla donna piace eccome. E poi abbiamo sempre amato i bugiardi, i fedifraghi, a dirla tutta. Perché siamo masochiste? Ma no, perché a letto scaldano di più. Ce lo insegna Mastroianni, ai tempi di uno scontro impari con Letterman (sì quel David Letterman). Quando lui gli chiese delle donne: “Ma lei ha una moglie”, e il nostro Marcello sospirò che voleva farle felici tutte.

patricia donoso

D'altra parte, lo stesso Vate (il sommo D'Annunzio), è stato uno dei più grandi donnaioli del Novecento, e con ben quattromila conquiste da esibire. Quattromila! Roba da far impallidire persino Silvio. L'instancabile Cavaliere, che tanto si è speso per la causa. Che dire poi del fisicatissimo David Sanclimenti, il 27enne di Frosinone, che solo qualche mese fa ha sbancato la trasmissione inglese Love Island UK, che punta proprio sulla seduzione. Del resto Casanova era italiano mica per niente.

E allora, dal Veneto alla Puglia, dai ventenni ai settantenni e oltre, e di secolo in secolo, ci sentiamo di sollevare un unico coro. Se fosse vero che Al Bano ha tradito la consorte, non sarebbe da giudicare, semmai da elogiare come irriducibile esemplare di italian playboy. A lui il merito di aver difeso la tradizione nazionale. Perché la fama del maschio italiano non è solo leggenda.

