Le opposizioni vanno all’attacco dell’assessora alla Sicurezza, Monica Lucarelli, dopo che ieri Il Foglio ha pubblicato uno stralcio del verbale relativo all’incontro in Prefettura del 27 gennaio scorso: alla riunione, […] per il Campidoglio ha partecipato anche Camilla Marianera, la 29enne aspirante avvocata che collaborava con lo staff dell’assessora.

Lo scorso 14 febbraio la giovane è stata arrestata con l’accusa di essere la talpa in Procura per conto della malavita romana per la quale avrebbe acquisito informazioni riservate in cambio di tangenti. Quando è emersa la vicenda l’assessora, che non è mai stata indagata, ha dichiarato che la collaboratrice, assunta con un contratto da 48mila euro l’anno, «ha partecipato solo una volta senza di me a un tavolo in Prefettura con il capo di Gabinetto del Campidoglio per l’organizzazione dei funerali di Papa Ratzinger».

Da capire se Lucarelli abbia dimenticato di annotare l’altra circostanza, riscontrabile nel verbale del 27 gennaio, o abbia omesso di menzionarla: al Corriere assicura che ne parlerà in commissione Trasparenza, convocata per mercoledì della prossima settimana.

Nel frattempo da FdI il consigliere Federico Rocca incalza: «Sulla vicenda Marianera il silenzio del sindaco Gualtieri è ogni giorno più assordante. Nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso, ci aspettiamo dal primo cittadino almeno il ritiro delle deleghe sulla sicurezza all’assessora». Polemiche anche dal M5S e dalla lista civica Raggi […]

