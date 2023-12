“IL SILENZIO SUGLI STUPRI IN ISRAELE E’ IL FALLIMENTO DI FEMMINISTE E DEL METOO” - LA MODELLA ISRAELIANA MORAN ATIAS: “CIÒ CHE HA COMPIUTO HAMAS VIENE RIMOSSO, PERCHÉ NON AIUTA UNA CERTA NARRAZIONE. IL SILENZIO DELLE FEMMINISTE È UNA CONDANNA A LORO STESSE. PARLO DELLE DONNE IN ITALIA, MA ANCHE IN AMERICA. PENSIAMO AL MOVIMENTO ME TOO: ZERO PAROLE. EPPURE SONO BRAVISSIME CON LE PAROLE. LO SLOGAN CHE SIAMO STATE COSTRETTE A CREARE NOI DONNE ISRAELIANE ORA È IL 'ME TOO NON VALE SE SEI EBREA'…”

«Cosa sarà del Medio Oriente se vincerà Hamas? Cosa sarà del resto del mondo, di Londra, Parigi, Roma? Agli italiani vorrei dire che questa è una lotta per i valori comuni della libertà e della democrazia. Pensiamo veramente che ci possa essere un futuro per la popolazione palestinese in un "Hamasistan" governato da un regime fondamentalista islamico che stupra le donne?».

Moran Atias è un'attrice israeliana popolare in tutto il mondo e ha vissuto per un lungo periodo in Italia. La sua casa oggi è a Los Angeles [...]

Perché il giorno successivo al massacro compiuto da Hamas in Occidente centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza a manifestare non per la Pace, ma contro Israele?

«In Occidente in tanti si rifiutano di vedere le immagini. Negano ciò che è successo. Non vogliono la verità. [...]».

Perché l'Onu ha aspettato 55 giorni prima di condannare gli stupri? Perché le femministe in Occidente non sono intervenute?

«Questa è una domanda chiave. Perché il 7 ottobre chi dirige Un Women non ha preso un aereo e non è venuto in Israele per indagare? Erano stati invitati. Io non mi rifiuto di vedere tutto ciò che sta avvenendo a Gaza. Ma ciò che ha compiuto Hamas viene rimosso, perché non aiuta una certa narrazione […]».

Cosa servirebbe ora?

«Condanne chiare, anche da parte dell'Italia. Indagare e processare. Serve educare, così come si condannano giustamente i femminicidi in Italia, perché non si condannano gli stupri e le uccisioni di Hamas?».

Non lo fanno neanche le femministe.

«Il loro silenzio è una condanna a loro stesse. Parlo del silenzio delle donne in Italia, ma anche in America. Pensiamo al movimento Me too: zero parole. Eppure sono bravissime con le parole. Lo slogan che siamo state costrette a creare noi donne israeliane ora è "Me too unless you are a jew", il "me too" non vale se sei ebrea».

[…] Israele con i bombardamenti uccide i bambini.

«Di nuovo: è come dare la colpa alla donna che è stata aggredita. In guerra non ci sono vincitori, perdiamo entrambi. Ho compassione per ogni bambino e per ogni madre. Ma se quella madre vuole uccidere mio figlio cosa devo fare?».

