“SILVIA ERA SCONVOLTA, NON ERA PIU’ LA STESSA” - AL PROCESSO PER STUPRO CONTRO CIRO GRILLO E I SUOI AMICI, ARRIVA LA TESTIMONIANZA DI ALEX CERATO AMICO DI SILVIA E ROBERTA, LE DUE RAGAZZE CHE SOSTENGONO DI ESSERE VITTIME DEL GRUPPO - ALEX, DUE GIORNI DOPO LA SERA INCRIMINATA, CHIAMA SILVIA E LE CHIEDE SE IL BACIO DATO A CIRO GRILLO IN DISCOTEVA HA AVUTO UN SEGUITO: "ALLA FINE HAI FATTO SESSO CON CIRO?". E LEI RISPONDE DI SÌ. AGGIUNGENDO: "PRIMA MI HANNO FATTO BERE MEZZA BOTTIGLIA DI VODKA…"

Alex Cerato è l'amico di Silvia e Roberta (entrambi nomi di fantasia) chiamato oggi a testimoniare a Tempio Pausania. Lui che la sera del 16 luglio del 2019 le aveva fatto conoscere alla comitiva genovese: Ciro Grillo, figlio del fondatore dei 5S, e i suoi tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, imputati di stupro di gruppo nei confronti della prima ragazza e di sola violenza sessuale verso la seconda. Tutti all'epoca poco più che ventenni.

Alex a Milano ha frequentato lo stesso liceo delle due studentesse e nell'estate di quell'anno era con loro, appena maggiorenni, in Costa Smeralda, al Billionaire di Porto Cervo. Le aveva accompagnate lui ed era con loro anche quarantotto ore dopo, quando "Silvia non era più la stessa", quando "Silvia era sconvolta". […]

Il giovane, prima il 28 agosto di quell'anno ai carabinieri di Milano, dopo il 28 luglio del 2020 al procuratore capo di Tempio Pausania Gregorio Capasso, aveva raccontato: "Mentre eravamo al Billionaire io e Roberta abbiamo visto Silvia e Ciro Grillo baciarsi". Poi: "Ne ho parlato subito con Roberta, perché quei quattro tipi avevano un atteggiamento che non mi piaceva. Io non li conoscevo personalmente, li conosceva un nostro amico". Però: "Verso le tre e mezzo me ne sono andato. Le ho lasciate lì con loro".

Alex, due giorni dopo, chiama Silvia e le chiede se il bacio con Grillo Jr ha avuto un seguito: "Alla fine hai fatto sesso con Ciro?". Gli risponde di sì. Aggiungendo: "Prima mi hanno fatto bere mezza bottiglia di vodka". E ancora Alex ricorda: "Silvia mi ha fatto capire che aveva avuto rapporti anche con qualcuno degli altri".

[…] la presenza in aula di Alex è attesa […] per avere conferme sulla versione fornita dalla vittima. […] Nel verbale, che ormai fa parte degli atti dell'inchiesta e del processo, Alex racconta: "Dopo che Silvia e Ciro si sono baciati, ne ho parlato subito con Roberta, perché quei quattro facevano gli sbruffoni. Quel Ciro aveva gli occhiali da sole nonostante fosse notte e fossimo al chiuso".

Alex, comunque, va via tranquillo: le due ragazze gli avevano detto che avrebbero preso un taxi per rientrare al bed & breakfast di Palau. Così non è stato. E' arrivato l'invito a trascorrere la notte a Cala di Volpe. Qui Silvia prima ha un rapporto sessuale solo con Corsiglia, più tardi lo stupro di gruppo da parte di Grillo, Lauria e Capitta. Lei dice di essere stata costretta, loro sostengono si sia trattato di un rapporto consensuale. Non basta: quando Silvia, sfinita, crolla e si assopisce, Roberta dorme ancora sul divano e i tre le avvicinano i genitali al volto, scattano foto e girano un video.

[…] Qualche giorno dopo Cerato incontra i quattro ragazzi genovesi al "Zamira Lounge" di Porto Cervo. Chiede conto di come si erano comportati con la sua amica, cercando di capire meglio i fatti. "Ciro mi ha risposto, ridendo, 'l'abbiamo trattata come dei veri getlemen […]".

