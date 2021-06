9 giu 2021 17:44

“SIMONE PER ME È UN AMICO, QUASI UN FIGLIO” - FERMI TUTTI, PARLA GIANNI VATTIMO: “SO BENISSIMO CHE C’È CHI PENSA CHE MI SONO INNAMORATO E HO PERSO LA TESTA. NON È COSÌ. E A 85 ANNI AFFERMO IL DIRITTO DI SPENDERE I MIEI SOLDI COME VOGLIO” - “UN MEDICO HA DECISO CHE SONO A RISCHIO DI CIRCONVENZIONE. MA LA POSSIBILITÀ DI ESSERE PLAGIATO E L’EFFETTIVO FATTO DI ESSERLO NON SONO CERTO LA STESSA COSA: HO QUALCHE ACCIACCO, MA CON LA TESTA CI SONO TUTTO…”