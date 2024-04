“SIONISTI NAZISTI”; “DAL DONBASS ALLA PALESTINA: USA CRIMINALE, NATO ASSASSINA” – IL CORTEO MILANESE DEL 25 APRILE È STATO ROVINATO DAI SOLITI SINI-STRONZI CHE NON HANNO STUDIATO LA STORIA, TRA CARTELLI ANTISEMITI, SLOGAN A FAVORE DI PUTIN E HAMAS E ATTACCHI AGLI STATI UNITI. NON SANNO, I POVERETTI, CHE È MERITO DEGLI AMERICANI, OLTRE CHE DEI PARTIGIANI (TRA CUI LA BRIGATA EBRAICA), CHE L’ITALIA SI È LIBERATA DAL NAZIFASCISMO… - VIDEO

Insulti e aggressioni: odio anti-sionista nel 25 aprile di Milano

Estratto dell’articolo di Marco Leardi per www.ilgiornale.it

scontri al corteo del 25 aprile a milano 3

Nazisti. "Na-zi-sti". Dopo le tensioni a Roma, l'odio contro Israele è scoppiato anche a Milano. Così il 25 aprile celebrato nelle piazze è diventato ancora una volta motivo di rivendicazioni ideologiche e di accesi scontri. Il corteo […] è stato […] contrassegnato da diversi momenti di nervosismo e addirittura di violenza in concomitanza con il passaggio della Brigata ebraica e dei manifestanti pro-Ucraina. […]

[…] la festa della Liberazione è stata attraversata da rigurgiti antidemocratici spacciati […] per manifestazioni in favore della democrazia. I momenti di particolare concitazione di sono registrati all'imbocco di piazza san Bibila, prima che il corteo svoltasse in direzione del duomo. Agli insulti di alcuni manifestanti pro-Palestina, la risposta della Brigata Ebraica è stata quella di mostrare i cartelli con la stella di David e coi nomi dei campi di concentramento. "Studiate la storia, ignoranti", hanno replicato i sostenitori della causa ebraica. In tutta risposta, nei loro confronti sono piovute minacce e ulteriori offese.

cartelli antisemiti al corteo per il 25 aprile a milano

"Sionisti sciacalli, assassini". "Dal Donbass alla Palestina, Usa criminale, Nato Assassina". "Fate schifo, Gaza vincerà". Questi solo alcuni degli slogan pronunciati al passaggio della Brigata ebraica e dei manifestanti a sostegno dell'Ucraina. Ma il peggio doveva ancora arrivare.

Una volta entrato in piazza duomo, il corteo con le bandiere israeliane è stato aggredito da alcuni giovani della comunità palestinese, che provocatoriamente scagliati con veemenza contro le prime file dei manifestanti. Sono volati spintoni e calci. Tra le due parti si sono frapposti i City Angels che hanno cercato di contenere la situazione, ma senza riuscire a impedire violenti tafferugli. Solo in un secondo momento sono intervenuti gli agenti di polizia […]. Più lievi, ma non meno inquietanti, alcuni scontri verbali verificatisi nel corso del corteo - e poi ancora all'ombra del duomo - tra singoli manifestanti pro-Palestina e sostenitori della causa israeliana.

scontri al corteo del 25 aprile a milano 1

Intanto, si componeva un ulteriore corteo animato dai collettivi rossi e dagli antagonisti. Tra le sigle in testa alla sfilata, l'ormai immancabile organizzazione giovanile comunista Cambiare Rotta, già protagonista di tensioni e di movimentati sit-in nelle università. Seguita passo dopo passo dalla polizia, la manifestazione ha scandito il proprio percorso con invettive contro Israele, ripetute a gran voce dagli attivisti in coro. "Settantacinque anni di guerra e di rapina, fuori i sionisti dalla Palestina". Oppure: "All'imperialismo non perdoniamo niente: occhio per occhio, dente per dente". […]

