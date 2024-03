“SLEEPY JOE” ZITTISCE IL PAPA SULL'UCRAINA – LA CASA BIANCA REPLICA ALLE PAROLE DI FRANCESCO (“KIEV DEVE ALZARE BANDIERA BIANCA E NEGOZIARE”): “IL PRESIDENTE BIDEN HA GRANDE RISPETTO PER IL PAPA MA LA PACE IN UCRAINA POTREBBE ESSERE RAGGIUNTA SOLO SE LA RUSSIA RITIRASSE LE SUE TRUPPE”– MOSCA: “SOLDATI DELLA NATO IN UCRAINA? LO SAPPIAMO GIÀ, È IMPOSSIBILE NASCONDERLO”

'BIDEN RISPETTA IL PAPA MA LA PACE DIPENDE DA MOSCA'

JOE BIDEN PAPA FRANCESCO

(ANSA) - "Il presidente Biden ha grande rispetto per Papa Francesco e si unisce a lui nelle preghiere per la pace in Ucraina che potrebbe essere raggiunta se la Russia decidesse di mettere fine a questa guerra ingiusta e non provocata e ritirasse le sue truppe dal territorio sovrano dell'Ucraina". Lo ha detto all'ANSA un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa a proposito delle dichiarazioni del Papa.

"Sfortunatamente continuiamo a non vedere alcun segno che Mosca voglia mettere fine a questa guerra e per questo siamo impegnati a sostenere Kiev nella sua difesa contro l'aggressione russa", ha sottolineato il funzionario.

MOSCA, 'MILITARI NATO IN UCRAINA? LO SAPPIAMO GIÀ'

JOE BIDEN PAPA FRANCESCO

(ANSA) - La Russia è già a conoscenza del fatto che in Ucraina operano militari della Nato, perché "è impossibile nasconderlo". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, in un'intervista alla testata Izvestia, dopo che il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha ammesso che militari dell'Alleanza sono presenti in Ucraina. Secondo Zakharova, gli Usa, la Gran Bretagna e altri Paesi occidentali conducono una "guerra ibrida" contro la Russia con la partecipazione di "istruttori delle forze speciali, Paesi Nato".

joe biden papa francesco joe biden papa francesco 3 joe biden papa francesco 2