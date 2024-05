“SMETTI DI PIANGERE, TE LO TROVIAMO UN POSTO DI LAVORO” – QUANTE PERLE DALL’INTERROGATORIO DI ALDO SPINELLI! PARLANDO DI PAOLO EMILIO SIGNORINI, EX PRESIDENTE DEL PORTO DI GENOVA, L’IMPRENDITORE DICE: “ERA DISPERATO PERCHÉ GLI FINIVA IL LAVORO. IO GLI HO SPIEGATO: SIAMO 18 DIRIGENTI, IL PIÙ GIOVANE SONO IO CHE HO 85 ANNI, UN POSTO TE LO TROVIAMO, NON TI PREOCCUPARE” - “ERA PREOCCUPATO PERCHÉ SI STAVA COSTRUENDO UNA VITA CON LA FIDANZATA. MA IO GLI HO DETTO…”

(ANSA) - "Paolo Emilio Signorini era disperato perché gli finiva il lavoro. Gli ho detto: 'smettila di piangere, te lo troviamo un posto di lavoro'." È quanto ha detto Aldo Spinelli, l'imprenditore ai domiciliari insieme al presidente Giovanni Toti, nel corso del suo interrogatorio davanti al giudice Paola Faggioni.

Spinelli si riferiva alla promessa fatta al presidente dell'Autorità portuale di trovargli un posto di lavoro a Roma da 300 mila euro. Per l'accusa sarebbe stato una delle tante promesse in cambio di favori in porto.

"Signor giudice io gli ho spiegato: siamo 18 dirigenti di cui il più giovane sono io che ho 85 anni, un posto di lavoro te lo troviamo stai tranquillo, non ti preoccupare. Cosa pensi al domani? Pensa a oggi", ha continuato Spinelli nell'interrogatorio.

"Era preoccupato perché si stava costruendo una vita con la sua fidanzata per questo era preoccupato del domani", ancora. "Ma io gli ho detto: tu hai lavorato alla Banca d'Italia, al ministero dei Trasporti, hai fatto scuole in Svizzera... Gente come te non se ne trova in giro da nessuna parte professionalmente".

SPINELLI, PER PROBLEMI ANDAVO DA TOTI COME FECI CON BURLANDO

(ANSA) - Per il rinnovo della concessione trentennale del Terminal Rinfuse Giovanni Toti "ha telefonato, ha fatto... beh è il presidente della Regione Liguria come mi rivolgevo a Burlando quando avevo dei problemi". E' un passaggio dell'interrogatorio di garanzia di Aldo Spinelli, l'imprenditore ai domiciliari come Il Governatore ligure, nell'indagine per corruzione della Procura di Genova.

Spinelli, alla domanda sui 40 mila euro bonificati al Comitato Toti ha ammesso: "perché si era mosso, non ha fatto niente però si è mosso (...) ha telefonato, ha fatto.(...) si era interessato ma è tutto regolare, tutto dichiarato, tutto ufficiale".

CORRUZIONE: SPINELLI, 'TOTI MILLANTA, SOLDI SOLO PER CENE ELETTORALI'

(Adnkronos) - L'imprenditore genovese Aldo Spinelli arrestato per corruzione nell'inchiesta che ha provocato un terremoto nella politica ligure, con il governatore Giovanni Toti finito ai domiciliari, ripete più volte, nell'interrogatorio di garanzia, che per i suoi affari "Toti non ha fatto niente".

In particolare sulla pratica trentennale, "le dico di sì, lui ha detto sui giornali che l'aveva risolta ma non è vero. (...) Toti non ha fato niente. In quella occasione non gli avevo promesso il finanziamento. Lui mi aveva chiesto di dargli una mano quando ci sarebbero state le elezioni" spiega al gip di Genova Paola Faggioni.

Toti "è un giornalista" e "parla a vanvera, le cose elettorali le ho sempre date a lui. La mano gli ho detto che gliel'avrei dato in campagna elettorali, sono i 4.500 euro. I soldi che gli ho dato sono tutti documentati, io devo passare in un consiglio di amministrazione.

L'aiuto era per quando avrebbe fatto la cena elettorale" perché "io finanziamenti non ho fatti mai a nessuno" aggiunge. Quando il giudice gli contesta un'intercettazione, Spinelli replica: "Io il 2 per mille non l'ho mai dato. Assolutamente no. Si era mosso, non ha fatto niente, ha telefonato, così come mi rivolgevo a Burlando quando avevo dei problemi.

A un certo punto ha fatto questa cena elettorale e gli ho dato 4.500 euro. I 40 mila euro glieli abbiamo dati perché si era interessato, ma era tutto regolare, li abbiamo divisi tra tutte le società. (...). I politici per prendere i voti fanno tutto. Le sto dicendo che questi qua parlano al vento, millantava. Alla cena elettorale siamo andati in 650. Per il problema dell'arenile non ha risolto niente, aveva detto di averlo risolto ma non l'ha fatto, l'avrà detto per millantare" fa mettere a verbale.

"Escluso i soldi delle campagne elettorali io non ho mai dato una lira a nessuno, solo i soldi ufficiali perché io non potevo fare diversamente. Ricordo che mi aveva chiesto aiuto per la campagna elettorale e io ho dato l'aiuto per questa cena. Tutti i miei candidati sono sempre usciti alle elezioni. Non lo so, per simpatia, siamo diventati anche amici. Io non volevo neanche andarci alle cene, mi ha chiamato un mio amico e sono andato. Queste cene sono ridicole per me" conclude Spinelli.

SPINELLI, A TOTI CONTRIBUTI PER FESTIVAL SCIENZA E FIORI

(ANSA) - "Le cose elettorali le ho sempre date a lui, abbiamo fatto il Festival della Scienza, abbiamo fatto il Festival dei Fiori, abbiamo alle chiese dato i contributi, ho fatto il Palazzo di San Lorenzo... la chiesa di San Lorenzo". E' un passaggio dell'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore Aldo Spinelli, ai domiciliari come il governatore della Liguria Giovanni Toti nell'indagine della Procura di Genova. Spinelli ha ribadito di aver fatto finanziamenti "solo tutti ufficiali" e che Toti "non ha fatto niente" per la concessione del Terminal Rinfuse, "perché la pratica era già passata in comitato" e "doveva solo essere ratificata".

