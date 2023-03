“SMETTIAMOLA DI DIRE CHE ABBIAMO PRESO BAKHMUT” – YEVGENIY PRIGOZHIN, CAPO DEL GRUPPO WAGNER, CONTINUA A LAGNARSI CON IL CREMLINO PER LE CONDIZIONI DEI SUOI MERCENARI IN UCRAINA. TRA I VERTICI RUSSI È IN CORSO UNA GUERRA DI POTERE: LO CHEF DI PUTIN È STATO TAGLIATO FUORI DALLO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO E ORA È SILENZIATO ANCHE DAI MEDIA – INTANTO PUTIN TESTA NUOVE ARMI: VENERDÌ UN SOTTOMARINO RUSSO HA LANCIATO UN MISSILE DA CROCIERA KALIBR DAL MAR DEL GIAPPONE, COLPENDO UN BERSAGLI A PIÙ DI MILLE KM DI DISTANZA…

PRIGOZHIN, 'SMETTIAMOLA DI DIRE CHE ABBIAMO PRESO BAKHMUT'

yevgeny prigozhin

(ANSA) - "Ho un'enorme richiesta a tutti i giornalisti rispettabili. Smettiamo di correre davanti alla locomotiva e dire che abbiamo preso Bakhmut e cosa succederà dopo". Lo ha scritto su Telegram Yevgeniy Prigozhin, capo del Gruppo Wagner.

Prigozhin ha aggiunto una metafora: "In una triste storia su un orso non ucciso, si dice che non condivideremo la pelle, ma nessuno parla delle conseguenze del tentativo di rimuovere questa pelle da un orso ancora vivo. Uccidiamo con calma questo orso. Credetemi, stiamo facendo di tutto per questo, anche se non ci vengono ancora fornite munizioni, equipaggiamento militare, armi e veicoli".

guerra in ucraina combattimenti a bakhmut

"A Bakhmut, secondo varie stime, ci sono tra 12 e 20 mila combattenti delle forze armate ucraine. Se Bakhmut deve essere 'ripulita', loro devono essere distrutti, uccisi. È molto difficile uccidere 12-20 mila soldati ucraini entro domani mattina", ha aggiunto su Telegram Prigozhin.

Nel suo discorso, il capo del Gruppo Wagner ha nuovamente lodato il coraggio dei soldati ucraini: "Le battaglie più dure si svolgono sia di giorno che di notte, ma gli ucraini non scappano da nessuna parte. Le persone a Zelensky non finiscono, a migliaia vengono gettate nel tritacarne. Hanno munizioni e armi. Muoiono in massa per Bakhmut e si arrendono solo come ultima risorsa. Smettetela di chiamarli codardi. Sono uguali a noi, in loro scorre lo stesso sangue". Prigozhin ha infine annunciato che il Gruppo Wagner ha ucciso circa 11 mila persone a febbraio.

guerra in ucraina combattimenti a bakhmut 2

2. BAKHMUT ASSEDIATA, WAGNER SENZA ARMI TEST SU NUOVI MISSILI

Estratto dell’articolo di Matteo Basile per “il Giornale”

Bombe, vittime, caos e polemiche. Quanto sta accadendo a Bakhmut altro non è che lo specchio della situazione in Ucraina dell’ultimo anno. In piccolo, considerando la cittadina; in grande, tenendo conto di quanto questo pezzo di conflitto stia diventando di giorno in giorno sempre più decisivo. Per lo snodo verso le regioni del Donetsk ma anche per l’alto valore simbolico che avrà l’esito di una battaglia che va avanti da mesi. I russi, o meglio, la brigata di mercenari Wagner, continuano l’assedio. Gli ucraini resistono.

Ma gli assedianti sembrano sempre più in difficoltà perché il leader dei Wagner, Yevgeny Prigozhin, è stato di fatto tagliato fuori dallo stato maggiore dell’esercito che spesso ha criticato. Al punto che adesso, silenziato anche dai media di regime, è costretto ad appelli social per chiedere a Mosca rifornimenti di munizioni per portare avanti la battaglia.

guerra in ucraina combattimenti a bakhmut 3

[…] Segni evidenti di difficoltà, con il presidente ucraino Zelensky che dopo una riunione con lo stato maggiore delle forze armate, racconta che tutti «si sono espressi a favore del proseguimento dell’operazione difensiva e dell’ulteriore rafforzamento delle nostre posizioni a Bakhmut».

Ma sembra non sia del tutto vero. Problemi coi sono anche nella catena di comando ucraina con Zelensky arrivato allo scontro con il comandante in capo, generale Valery Zaluzhny, che aveva ipotizzato un ritiro tattico. Tra le fila ucraine, non a caso, cresce l’ipotesi di un commissariamento dello stesso Zaluzhny.

il video di evgeny prigozhin da bakhmut 6

[…[ Russi che continuano a testare nuove armi per ribaltare le sorti di un conflitto che non sta andando come avevano ipotizzato al Cremlino. Venerdì un sottomarino russo ha lanciato un missile da crociera Kalibr dal Mar del Giappone. Il missile ha colpito un bersaglio terrestre a più di mille chilometri di distanza nella regione orientale di Khabarovsk, in Russia. […]

il video di evgeny prigozhin da bakhmut 4 guerra in ucraina combattimenti a bakhmut MERCENARI WAGNER A BAKHMUT guerra in ucraina situazione sul campo 6 marzo 2023 il video di evgeny prigozhin da bakhmut 2 il video di evgeny prigozhin da bakhmut 3 il video di evgeny prigozhin da bakhmut 1 guerra in ucraina combattimenti a bakhmut il video di evgeny prigozhin da bakhmut 5