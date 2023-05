2 mag 2023 19:20

“SNELLIRE LA MONARCHIA? NON MI SEMBRA UNA BUONA IDEA” – CI MANCAVA SOLO LA PRINCIPESSA ANNA A LANCIARE UNA STOCCATA AL FRATELLO CHE, IL 6 MAGGIO, SI PREPARA A ESSERE INCORONATO – RE CARLO HA DECISO DI TAGLIARE IL NUMERO DI PARENTI CHE INTASCA SOLDI DEI CONTRIBUENTI PER TAGLIARE NASTRI ALLE SAGRE DI PAESE – NESSUNO AVEVA OSATO LAMENTARSI, MA ORA LA SORELLA HA DECISO DI PIAZZARE LA SUA LAGNA IN TV… VIDEO