7 lug 2023 14:08

“SNIFFO, MA NON COME PRIMA” – DOPO ESSERE STATO PIZZICATO CON LE NARICI NELLA FARINA, GIANFRANCO MICCICHÈ È COSTRETTO AD AMMETTERE DI FAR USO DI COCAINA E SI INCAZZA CON I GIORNALISTI: “HO SEMPRE DETTO DI USARLA, MA IN MANIERA INFINITAMENTE INFERIORE RISPETTO A QUELLO CHE VOI, CON LA VOSTRA CATTIVERIA, VOLEVATE FAR CREDERE. NE HO FATTO USO ANCHE A VILLA ZITO, MA VOI AVETE SCRITTO CHE…”