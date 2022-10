NON C'E' STATO SFORAMENTO DEL BUDGET CAP: RED BULL ASSOLTA, NESSUN RISCHIO PER I TITOLI VINTI NEL 2021 NÉ PENALIZZAZIONI PER L’ANNO IN CORSO, MA SOLTANTO UNA MULTA. SECONDO I MEDIA INGLESI, LA RED BULL DOVREBBE ESSERE RITENUTA COLPEVOLE AL MASSIMO DI UNA VIOLAZIONE "PROCEDURALE" – IL BOTTA E RISPOSTA AL VELENO TRA HORNER, TEAM PRINCIPAL DELLA SCUDERIA AUSTRIACA, E WOLFF DELLA MERCEDES…